Mette in salvo i figli ma muore travolta dall' auto

today

: +++LA TRAGEDIA DELLA DOMENICA+++ - CittadiSalerno : +++LA TRAGEDIA DELLA DOMENICA+++ -

(Di domenica 11 marzo 2018) Una Fiat Panda guidata da una donna è finita fuori strada fermandosi ai margini di un pendio. La donna, Graziella Ciancio, 35 anni, di Acquaro, in provincia di Vibo Valentia, ha fatto in tempo are in...