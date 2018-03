Messi di nuovo papà | è nato il piccolo Ciro | E sui social spunta una manina

Messi di nuovo papà : è nato Ciro : Benvenuto Ciro!!! Grazie a Dio tutto è andato alla perfezione. La mamma e lui stanno molto bene. Siamo super felici". E' stato lo stesso Lionel Messi, via Instagram, ad annunciare la nascita del suo ...

Leo Messi di nuovo papà : è nato Ciro : L'attaccante argentino non è stato convocato per la gara col Malaga all'ultimo momento per "motivi personali"

Lorenzo Crespi e Forza Nuova : 'Sarò il nuovo segretario a Messina' : Lorenzo Crespi candidato con Forza Nuova? Dopo gli ultimi post sui social in cui l'attore denuncia le sue precarie condizioni di salute, questa mattina si è parlato anche di questo. Ad un sito locale ...

Usa - Trump : Messico e Canada esclusi da dazi se ci sarà nuovo Nafta : New York, 5 mar. , askanews, Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto pronto a escludere Messico e Canada dai nuovi dazi annunciati su alluminio e acciaio, se i tre Paesi troveranno ...

Messico - nuovo terremoto 5.9 a Oaxaca : 9.00 Proseguono le scosse sismiche, nello Stato di Oaxaca, nel Sud del Messico. Stamane, alle 8.15 ora italiana, L'United States Geological Survey (Usgs) ne ha regigistrata una di magnitudo pari a 5.9 della scala Richter. Al momento non vi sono notizie circa danni eventuali a persone o cose. Il Messico ha subito una serie di potenti terremoti negli ultimi mesi. Due scosse lo scorso settembre causarono la morte di centinaia di persone e il ...

Napoli - nuovo raid dei writers : Messi in fuga dalla security : A seguito dei vari episodi di danneggiamento delle carrozze dei treni dell'Eav ad opera di writers con bombolette spray, ha indotto l'azienda regionale di trasporto ad intensificare la vigilanza e i ...

Monte e Cecilia Rodriguez beccati di nuovo insieme : è tutta una Messinscena? : Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Francesco Monte riceverà il Tapiro d’oro dopo le rivelazioni di Eva Henger, secondo la quale avrebbe...

Nominato - Il nuovo direttore generale dell'Università di Messina : E' stata Coordinatrice del Dottorato di Ricerca in Discipline Economiche, Aziendali e Metodi Quantitativi e del Corso di Laurea in Economia Aziendale. In ambito scientifico, la prof.ssa Rupo è stata ...

Messina : la prof.ssa Daniela Rupo è il nuovo Direttore Generale dell'Ateneo : ... un progetto internazionale nato sulla base dell'accordo di cooperazione tra il Dipartimento di Economia dell'Ateneo peloritano e la Cracow University of Economics. È componente di diverse ...