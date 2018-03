Mertens a rischio addio | già trovato il nuovo attaccante | offerta da 35 milioni

Blastingnews

(Di domenica 11 marzo 2018) Nonostante tutte le attenzioni siano rivolte al campionato di #Serie A, col Napoli che cerca di non fare allontanare troppo la Juventus di Massimiliano Allegri nella corsa allo scudetto più che mai in bilico, continua a far discutere molto la questione del calciomercato VIDEO partenopeo perché in estate è prevista una vera e propria rivoluzione. Molti saranno gli acquisti, ma altrettanti gli addii, e tra questi potrebbe esserci anche il belga Dries, che a a trent'anni ormai compiuti, potrebbe decidere di cambiare aria. Secondo le dichiarazioni del noto giornalista Cammaroto, infatti, il Napoli avrebbe gia' in mente come sostituirlo ma serviranno circa 35di euro. Napoli: separte, ecco chi potra' sostituirlo All'interno della sua disamina, Emanuele Cammaroto ha lanciato una frecciatina ai rivali della Juventus, spiegando che il Napoli potra' andare a ...