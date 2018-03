Massimo D' Alema ci prova col M5s | ' Un pezzo del nostro mondo | serve confronto'

Massimo D'Alema : "Inevitabile il dialogo con M5s. Lì c'è un pezzo del nostro mondo" : Il dialogo politico con il M5S è inevitabile. E' l'osservazione fatta da Massimo D'Alema in un'intervista al "Corriere della Sera" nella quale, oltre ad analizzare il deludente risultato di Leu e il travaglio del Pd dopo la sconfitta elettorale, parla anche del rapporto con i 5Stelle."Lì c'è un pezzo del nostro mondo - afferma l'ex premier, che non è riuscito a farsi rieleggere in Puglia nella lista di Liberi e Uguali ...

Massimo D'Alema fuori dal Parlamento e demolito dagli elettori : 'Ho preso meno voti di chi ho incontrato' : Non è stato Matteo Renzi a rottamare Massimo D'Alema . Peggio: a mandare a casa Baffino sono stati i suoi elettori, quelli del collegio di Nardò dove l'ex premier, vicinissimo al Salento, è ...

The end. Per Massimo D'Alema è stata "l'ultima battaglia in prima linea" : "È andata", commenta Massimo D'Alema esaurito il conteggio. È andata male per lui, non si è conquistato la possibilità di rientrare in Parlamento dopo 5 anni di esilio. Nel suo collegio salentino è arrivato quarto, con il 3,9%, ma non c'è ripescaggio neanche al proporzionale. "Ho preso meno voti delle persone che ho incontrato" afferma in un colloquio con il Corriere della Sera l'esponente di Liberi e ...

Disfatta per Massimo D'Alema in Puglia : ex premier arriva quarto nel collegio di Nardò per il Senato : L'ex Presidente del Consiglio ha raccolto meno di mille voti (842, quando le sezioni scrutinate sono 32 su 33), pari a poco più del 5% (5.41% 32/33 sezioni) dei consensi

Massimo D'Alema firma contro la Tap : la retromarcia dopo cinque anni : Massimo D'Alema è disposto a tutti per vincere nel complicato collegio di Lecce, anche rimangiarsi di sana pianta quanto detto - proprio in Salento - appena cinque anni fa. La mossa disperata di ...

Vauro attacca Massimo D'Alema : 'E' stato lui a fare il primo inciucio' : Vauro Senesi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 , dà un giudizio impietoso sul ritorno in politica di Massimo D'Alema candidato con LeU in Puglia: 'Più che liberi e uguali mi sembrano ...

Massimo D'Alema inedito su Panorama : Sul numero in edicola dal 1 marzo, attacca Renzi e critica Gentiloni sapendo di giocarsi il tutto per tutto con questa tornata elettorale

Massimo D'Alema molla Pietro Grasso e lancia De Magistris : Per Baffino insomma l'esperienza politica dell'ex magistrato è chiusa e dovrà quindi essere trovato un sostituto in grado di trasformare Lei in una forza politica che raccolga l'eredità della ...

Massimo D’Alema a #Cartabianca/ Berlinguer ospita leader LeU : gli attacchi a Prodi e la ‘sfida’ a Renzi : Massimo D'Alema a #Cartabianca: Bianca Berlinguer ospita il leader di Liberi e Uguali. Gli attacchi a Prodi e Renzi, la sfida al Pd e il progetto di Sinistra antifascista(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:31:00 GMT)

Massimo D’Alema : “Il M5s non ha visione del futuro dell’Italia” : Massimo D’Alema precisa di avere “una pregiudiziale antifascista verso chi mette a rischio la democrazia”. Tuttavia non ha nessuna pregiudiziale

Massimo D'Alema : 'Prodi è un amico che sbaglia. Il suo sarà un voto inutile' : 'Se il Pd perde le elezioni mi pare difficile dare l'incarico a Paolo Gentiloni. Romano Prodi rimprovera i fuoriusciti dal Pd come amici che hanno sbagliato ? E' la stessa cosa che penso di lui'. ...

Romano Prodi massacra Massimo D'Alema e Pierluigi Bersani : 'Sono ancora amici - ma...' : E Prodi ha parlato anche di loro, all'assemblea politica di insieme, di Bersani e D'Alema. E, con toni come sempre pacati, non ha perso l'occasione per attaccarli: ' Sono ancora amici, ma hanno ...

Massimo D'Alema in abito elegante di primo mattino in Transatlantico : 'Vuole rubare le interviste a Pietro Grasso' : Il narcisismo di Massimo D'Alema è proverbiale. Talmente narciso di scegliere di far perdere la sinistra fondando Liberi e Uguali pur di demolire Matteo Renzi . Ma qui, non si parla di questo. ...