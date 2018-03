Marc Soler vince la Parigi-Nizza

Parigi-Nizza 2018 : Marc Soler conquista la corsa. Ultima tappa a David De La Cruz : E’ un trionfo spagnolo nell’ottava ed Ultima tappa della Parigi-Nizza 2018. David De La Cruz del Team Sky si impone sul traguardo di Nizza davanti ai connazionali Omar Fraile e Marc Soler. Proprio quest’ultimo, però, conquista la corsa, vincendo la classifica generale con quattro secondi di vantaggio su Simon Yates e quattordici su Gorza Izaguirre. Per il giovane della Movistar si tratta della prima affermazione in carriera in ...