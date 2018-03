Mantenere l' auto costa in Fvg costa meno

Auto - Marchionne : costruttori tedeschi vogliono Mantenere diesel : Ginevra, 7 mar. , askanews, Le case Auto mobilistiche tedesche vogliono mantenere un ruolo importante per i motori diesel anche in futuro. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Fca, Sergio ...

Mantenere l'auto in Italia? Costa in media oltre 1.500 euro l'anno : Teleborsa, - Per Mantenere l'automobile in Italia si spendono in media 1.515 euro ogni anno. La Campania è la regione dove i costi sono più alti , 2.156 euro, mentre è in Friuli Venezia Giulia dove si ...