Maltempo | piogge intense al Centro-Nord | frane e smottamenti in Liguria

Maltempo Liguria : piogge intense a Genova - frane e smottamenti : Nella provincia di Genova, a causa delle piogge intense, si segnalano frane e smottamenti: nella serata di ieri si è verificato uno smottamento in via delle Fabbriche, sulle alture di Voltri. In provincia frana sulla SP42 del comune di San Colombano Certenoli, in Valfontabuona. Nell’entroterra segnalato uno smottamento nel Comune di Serra Riccò. L’allerta meteo arancione rimarrà in vigore fino alle 20 per il levante e fino alle 16 ...

Maltempo da incubo - da domani forti piogge : "Non sottovalutate l'allerta" : Su leggo.it gli ultimi aggiornamenti meteo. La tregua di questi giorni dal Maltempo sembra proprio essere finita. È infatti in arrivo su parte dell'Italia una perturbazione che...

Maltempo nel weekend/ Meteo - forti piogge in arrivo al nord. A rischio Genoa-Milan : Meteo, il Maltempo torna nel weekend: Genoa-Milan a rischio rinvio per le forti piogge in arrivo. Attenzione alla sfida del Marassi di domenica sera, che potrebbe essere posticipata.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:55:00 GMT)

Meteo - il freddo dà tregua ma arriva il Maltempo : piogge a Sud e neve al Nord : Il maltempo non demorde e picchia ancora . Marzo si conferma quindi, come da tradizione, decisamente capriccioso, e toltosi i vestiti del 'Generale Inverno' indosserà quelli della 'Primavera piovosa'. ...

Maltempo : buche a Roma con il 55% di piogge in più a febbraio : Con quasi il 55% di piogge in più a febbraio è peggiorato il problema delle buche che a Roma mandano il traffico in tilt. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ucea rispetto alla media storica delle precipitazioni. Voragini e buche nelle Capitale sono state aggravate da neve e ghiaccio durante l’ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia da nord a sud con pesanti effetti anche sull’agricoltura. Il problema riguarda ...

Allerta Meteo - forte Maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile - piogge e forti venti al centro-sud : Allerta Meteo – La presenza sull’Italia di correnti occidentali di origine atlantica, con impulsi perturbati che interessano soprattutto le regioni centro-meridionali, continuerà a determinare una fase di maltempo caratterizzata da precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, e da venti forti o di burrasca su tutte le regioni del centro-sud. Sulla base ...

Il Maltempo prosegue. Piogge e temporali al Centro-Sud : Allerta arancione sulle Marche, gialla sui bacini centro meridionali. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse

Maltempo : in arrivo allerta per piogge : Ancora piogge e temporali al Centro-Sud, allerta arancione sulle Marche: prosegue il Maltempo sull'Italia a causa delle correnti occidentali atlantiche che continuano ad influenzare le condizioni ...

Maltempo Piemonte : ancora piogge e neve in montagna : Si attenua il freddo e finiscono le gelate in pianura, ma anche nei prossimi giorni il tempo in Piemonte continuerà a essere perturbato. Le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indicano un cima molto umido a inizio settimana, con precipitazioni sparse ma nevose solo in montagna. Il giorno peggiore dovrebbe essere martedì, ma il Maltempo sara’ in ogni caso “modesto”. Lo zero termico salirà ...

Allerta Meteo Italia - adesso è allarme Maltempo : le piogge e il caldo aumentano il rischio di valanghe - frane e alluvioni : 1/9 La piena del fiume Arno a Firenze ...

Maltempo Piemonte : continua a nevicare - domani ancora piogge gelate : Proseguono le intense nevicate in Piemonte con temperature minime sotto lo zero. Domattina si attende ancora pioggia gelata, con un miglioramento nel pomeriggio. Stamattina in provincia di Cuneo si è registrata una minima di -7°C gradi, e la massima vicina a 0°C. L'articolo Maltempo Piemonte: continua a nevicare, domani ancora piogge gelate sembra essere il primo su Meteo Web.

METEO 4-10 Marzo : Maltempo - Italia ancora tra piogge e NEVE : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? Italia, EUROPA, MONDO www.infograndine.com ...................................... EMERGENZA TRAFFICO WEB Vi suggeriamo di diventare nostri fan per rimanere aggiornati: - https://www.facebook.com/METEOgiornale.it - ...

Maltempo Calabria - forti piogge nel Vibonese : chiusa la SS18 : E’ chiusa, a causa delle forti piogge in corso, in entrambe le direzioni, la strada statale 18 tirrenica, tra le uscite per Candidoni e San Calogero, nel Vibonese, dove si è registrato l’allagamento del piano viabile. Il traffico, comunica l’Anas, e’ deviato sulla viabilita’ secondaria con indicazioni sul posto. Sulla strada statale 182 “delle Serre Calabre”, inoltre, il transito e’ consentito a ...