Maltempo | nuova allerta meteo per la Liguria | domani scuole chiuse nel Tigullio

Maltempo - nuova ondata : temporali e venti forti da Nord a Centro - : Allerta in diverse Regioni: dall'Emilia Romagna al Lazio. A Milano pronto piano di emergenza, con Seveso e Lambro sorvegliati speciali. Attese forti precipitazioni in Liguria e Toscana. Coldiretti: si ...

Coldiretti : la nuova ondata di Maltempo aggrava la conta dei danni nelle campagne : La nuova ondata di maltempo colpisce le campagne dove è ancora in corso la conta dei danni provocati dalla devastante gelata provocata dal Burian che ha già distrutto gli ortaggi in campo e causato perdite consistenti nelle piante da frutto e ulivi: lo rileva Coldiretti che sottolinea gli effetti di un inverno anomalo che ha distrutto i raccolti di decine di migliaia di imprese agricole con danni che potrebbero raggiungere i 300 milioni di euro. ...

Maltempo - dopo la neve arrivano i temporali : nuova allerta meteo della Protezione civile : nuova allerta meteo della Protezione civile. Ancora piogge e temporali al Centro-Sud, allerta arancione sulle Marche. Il Maltempo prosegue sull'Italia a causa delle correnti occidentali atlantiche che ...

Maltempo Firenze : nuova allerta gialla da stasera per ghiaccio : Prosegue l’allerta per rischio idrogeologico idraulico, legata alla pioggia. E, questa sera, scatta nuovamente quella per rischio ghiaccio. Sono queste le novità del nuovo bollettino di valutazione delle criticità emesso dal Centro funzionale regionale (Cfr). La zona interessata riguarda Firenze e i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e ...

Maltempo - la Protezione civile Marche : oggi tregua neve - domani nuova perturbazione : I fenomeni atmosferici di Maltempo che hanno investito le Marche negli ultimi giorni stanno concludendo il loro flusso. Lo rende noto la Regione. oggi le previsioni della Protezione civile regionale indicano una giornata di tregua dalla neve, ma gelo previsto nella notte. Per la giornata di domani è in arrivo una nuova perturbazione, che all’inizio porterà ancora neve, probabilmente anche sulla costa, ma con accumuli contenuti. Dalla ...

Maltempo - oggi picco di gelo. Attesa nuova perturbazione che porterà neve su tutta Italia : Il gelo siberiano ha oramai le ore contate, ma per ora non molla la presa sull'Italia e oggi si prevede un picco, con minime di -6/7 gradi in pianura. Le scuole sono chiuse a Napoli, in diverse città ...

Maltempo : giovedì nuova perturbazione : ANSA, - ROMA, 26 FEB - In arrivo giovedì una nuova perturbazione dalla Spagna che porterà neve al Nord e nelle zone interne del Centro. "Sono possibili fiocchi - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : nuova ricognizione dei danni per le trombe d’aria di Agosto : La Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la Protezione civile regionale ed i Comuni interessati, procederà nelle prossime settimane ad un’ulteriore ricognizione dei danni causati dal Maltempo dello scorso 10 Agosto. A dicembre, il consiglio dei Ministri ha riconosciuto lo stato di emergenza chiesto dalla Regione nei giorni immediatamente successivi ai fortunali che avevano causato ingenti danni ed obbligato diversi Comuni ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : anticipata la combinata femminile per Maltempo! Nuova data - programma - orari e tv : Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. ...

Maltempo : nuova perturbazione porta pioggia - freddo e gelate notturne : In arrivo una nuova perturbazione che colpirà le regioni meridionali, portando piogge e temporali sparsi e neve a quote basse. Farà freddo anche nel resto dell'Italia, con temperature sotto le medie ...