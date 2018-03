Maltempo | Nord sott’acqua mentre al Sud è estate | 180mm di pioggia a Genova | fiumi in

Maltempo : piogge intense al Centro-Nord - frane e smottamenti in Liguria : ROMA - Una domenica difficile al Centro-Nord, con piogge intense, con forti rovesci e temporali e possibili accumuli di pioggia intorno a 50-100 litri al metro quadrato nell'arco di 24 ore. Allerta ...

Maltempo - piogge e temporali Nord : allerta in Liguria. Sole al Sud : Maltempo, piogge e temporali Nord: allerta in Liguria. Sole al Sud Una nuova perturbazione ha colpito le regioni settentrionali: forti rovesci in particolare sul versante ligure, Prealpi, Friuli Venezia Giulia e sull’alta Toscana. In meridione, invece, temperature primaverili grazie al vento di scirocco. LE ...

Maltempo - nuovo allarme sulla Capitale : litorale a rischio erosione. Bufere anche al centro-nord e Campania : ALLERTA PER LAZIO E ROMA Scatta una nuova allerta meteo a partire da domenica sera fino a martedì. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che ...

Maltempo - Coldiretti : inverno con +20% di precipitazioni al Nord : Tra pioggia, gelo e neve al Nord è caduta in questo inverno il 20% di acqua in più rispetto alla media con un decisa inversione di tendenza rispetto al deficit idrico fatto registrare nelle stagioni precedenti. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base delle elaborazioni su dati Ucea in riferimento all’allerta della protezione civile per l’arrivo di temporali e venti forti dal Nord al Centro con rischio idraulico in molte regioni, dalla Liguria ...

Maltempo : temporali e venti dal Nord : 21.45 Ancora allarme Maltempo. Da domani precipitazioni sparse con vento da Nord e neve su Lombardia e Trentino. Mareggiate in Toscana e Lazio. Allerta arancio su Emilia-Romagna, giallo su Liguria, Piemonte Marche e Lazio. Permane rischio idrogeologico sul Veneto -bacino Alto Piave- per frana della Busa del Cristo (BL). Acqua alta a Venezia. La Protezione civile della Regione Lombardia segnala criticità moderata per rischio valanghe su Alpi ...

Previsioni meteo - è allerta : pesante Maltempo domenica al Nord e in Toscana : Forte perturbazione in arrivo: "Rischio di nubifragi e allagamenti, non sottovalutare il peggioramento". Acqua alta a Venezia. Previsioni meteo: ecco le zone a rischio BLOG Quel caldo inverno artico - ...