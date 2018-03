Maltempo Lombardia | piogge intense e rischio valanghe a Sondrio

Maltempo Lombardia : fine settimana di pioggia - ancora neve in montagna : Nel fine settimana, un ampio sistema depressionario di origine atlantica porterà tempo perturbato sulla Lombardia, in particolare nella giornata di domenica. Secondo le previsioni del Servizio meteorologico regionale di Arpa Lombardia, sabato il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con piogge intermittenti e deboli sui settori occidentali e sui rilievi, mentre sulla pianura orientale sono previste precipitazioni molto deboli sparse o ...

Maltempo Lombardia : nevica anche a Mantova e provincia : nevica su Mantova e su gran parte della provincia: imbiancate strade e campagne, senza determinare problemi alla viabilità. Pronti ad eventuale intervento i mezzi spazzaneve della provincia. L'articolo Maltempo Lombardia: nevica anche a Mantova e provincia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - forte nevicata in Lombardia | A Milano caduta letale per un 56enne - a Mantova muore un clochard : Dopo una breve pausa ancora forti nevicate sul capoluogo lombardo. Un uomo di 56 anni è deceduto dopo essere scivolato a terra, battendo la testa, mentre percorreva via Bassi, in zona Isola. Stroncato dal freddo a Mantova un senzatetto tunisino

Maltempo Lombardia : aumenta il rischio valanghe : Le temperature segnalate in parziale rialzo, dopo giorni di gelo siberiano, unitamente alle abbondanti precipitazioni nevose delle ultime 24 ore sull’intero arco alpino della Lombardia, accrescono il pericolo valanghe innescate principalmente da “nuovi e fragili lastroni da vento”. L’indice del pericolo, da 2, è segnalato ora a “3 marcato” su una scala europea di cinque. “In generale – si legge nel ...

Maltempo : Lombardia - domani sospesi 30% treni Trenord : Milano, 28 feb. (AdnKronos) - Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, ha comunicato a Trenord che “stante le previsioni di nevicate e fenomeni di gelicidio”, domani 1 marzo sarà attivato lo “stato di emergenza grave previsto nei piani neve e gelo” in Lombardia. La decisione di Rfi, si spiega da Trenord, com

Maltempo : Protezione civile - in Lombardia rischio neve e ghiaccio : Milano, 24 feb. (AdnKronos) - La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione, la numero 20, di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte nelle province di Sondrio, di Varese, Como, lecco, Bergamo, Brescia e Pavia. Dalla serat

Maltempo - neve e gelo in Lombardia : termometro giù fino a -15°C : Maltempo e neve anche in Lombardia, dove la coltre bianca a tratti ha interessato anche zone di pianura senza però provocare disagi. Le precipitazioni, secondo le previsioni, proseguiranno fino a domenica, quando l’aria gelida proveniente dall’Artico farà precipitare le temperature. Tra lunedì e mercoledì il termometro scenderà fino a -10°C in pianura e, su Alpi e Appennino, fino a -15, per poi salire di giorno intorno allo zero ...

