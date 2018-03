Maltempo Liguria | Toti | prudenza da parte di tutti ma basta allarmismi

Maltempo Liguria : piogge intense a Genova - frane e smottamenti : Nella provincia di Genova, a causa delle piogge intense, si segnalano frane e smottamenti: nella serata di ieri si è verificato uno smottamento in via delle Fabbriche, sulle alture di Voltri. In provincia frana sulla SP42 del comune di San Colombano Certenoli, in Valfontabuona. Nell’entroterra segnalato uno smottamento nel Comune di Serra Riccò. L’allerta meteo arancione rimarrà in vigore fino alle 20 per il levante e fino alle 16 ...

Maltempo Liguria : albero si abbatte su auto a La Spezia - nessun ferito : Questa mattina, a La Spezia, un albero si è abbattuto sulle auto in sosta: fortunatamente non si segnalano feriti. I Vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere di Fossitermi, dove un pino ha ceduto, ha travolto un’altra pianta, per poi cadere su veicoli parcheggiati: 4 sono rimasti danneggiati. I Vigili del fuoco hanno proceduto al taglio dell’albero, alla sua rimozione e al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'articolo ...

Maltempo Liguria : cessata l’allerta neve : E’ cessata l’allerta meteo su tutta la Liguria: lo rende noto la Regione sul suo profilo Facebook. Oggi era stata diramata un’allerta neve valida fino alle 18, in previsione di nevicate abbondanti sui tratti autostradali dell’interno in A6, A7 e A26. L'articolo Maltempo Liguria: cessata l’allerta neve sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria : neve sulle alture genovesi - Atp sospende alcune corse : Atp (Azienda Trasporti Provinciali) rende noto che a Genova attualmente le principali linee sono garantite per circa il 95%: problemi con la sospensione delle corse si segnalano in 6 casi, che riguardano l’entroterra e in particolare le zone più alte dove è sta nevicando. E’ da considerarsi impraticabile il Passo del Turchino, le corse sono momentaneamente limitate a Mele e nel Vara Superiore. Anche il passo dei Giovi non viene ...

Maltempo Liguria : la mandria di Marinella rischia di rimanere senza cibo : Ha rischiato di rimanere senza cibo sotto la neve la mandria della Tenuta di Marinella a causa del Maltempo. E’ scattata la solidarietà tra gli allevatori e agricoltori della zona che, grazie all’interessamento della Coldiretti, hanno garantito mangime e foraggio. Il camion con i rifornimenti previsti per oggi è infatti rimasto bloccato sulla autostrada della Cisa, chiusa ieri sera per il ghiaccio. “Non appena ci è giunta la ...

Maltempo : riaperto tratto A1 da Milano a Bologna. Treni fermi in Liguria : L'A1 da Milano e Bologna è stata riaperta: il tratto autostradale era stato chiuso in entrambe le direzioni, da Milano a Sasso Marconi e poco dopo a Bologna in direzione sud, a causa della pioggia ...

Maltempo e gelicidio : situazione difficile in Liguria ed Emilia - chiusi i trafori del Monte Bianco e del Frejus : Continua il monitoraggio delle condizioni meteo e della circolazione stradale sulla rete viaria principale da parte di Viabilità Italia. chiusi ai soli veicoli superiori alle 7,5 tonnellate, per nevicate intense in territorio francese, i trafori del Monte Bianco e del Frejus in direzione della Francia. Sono in atto deboli nevicate sulle seguenti autostrade: – A26 dei trafori tra Diramazione Predosa-Bettole e SS. 33 del Sempione – ...

Maltempo : riaperto tratto A1 da Milano a Bologna - stop su altri tratti in Emilia Romagna. Treni fermi in Liguria : L'A1 da Milano e Bologna è stata riaperta: il tratto autostradale era stato chiuso in entrambe le direzioni, da Milano a Sasso Marconi e poco dopo a Bologna in direzione sud, a causa della pioggia ...

