Maltempo Liguria | piogge intense a Genova | frane e smottamenti

Maltempo Liguria : albero si abbatte su auto a La Spezia - nessun ferito : Questa mattina, a La Spezia, un albero si è abbattuto sulle auto in sosta: fortunatamente non si segnalano feriti. I Vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere di Fossitermi, dove un pino ha ceduto, ha travolto un’altra pianta, per poi cadere su veicoli parcheggiati: 4 sono rimasti danneggiati. I Vigili del fuoco hanno proceduto al taglio dell’albero, alla sua rimozione e al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'articolo ...

Rischio nubifragi - allerta Maltempo Liguria e Toscana/ Meteo - Nord Italia sotto la pioggia - caldo al Sud : Rischio nubifragi, allerta maltempo Liguria e Toscana: al Nord doppia perturbazione nel weekend, sole e caldo primaverile nelle regioni del Sud Italia con temperature fino a 28 gradi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:51:00 GMT)

Maltempo Liguria : cessata l’allerta neve : E’ cessata l’allerta meteo su tutta la Liguria: lo rende noto la Regione sul suo profilo Facebook. Oggi era stata diramata un’allerta neve valida fino alle 18, in previsione di nevicate abbondanti sui tratti autostradali dell’interno in A6, A7 e A26. L'articolo Maltempo Liguria: cessata l’allerta neve sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria : neve sulle alture genovesi - Atp sospende alcune corse : Atp (Azienda Trasporti Provinciali) rende noto che a Genova attualmente le principali linee sono garantite per circa il 95%: problemi con la sospensione delle corse si segnalano in 6 casi, che riguardano l’entroterra e in particolare le zone più alte dove è sta nevicando. E’ da considerarsi impraticabile il Passo del Turchino, le corse sono momentaneamente limitate a Mele e nel Vara Superiore. Anche il passo dei Giovi non viene ...

Maltempo Liguria : la mandria di Marinella rischia di rimanere senza cibo : Ha rischiato di rimanere senza cibo sotto la neve la mandria della Tenuta di Marinella a causa del Maltempo. E’ scattata la solidarietà tra gli allevatori e agricoltori della zona che, grazie all’interessamento della Coldiretti, hanno garantito mangime e foraggio. Il camion con i rifornimenti previsti per oggi è infatti rimasto bloccato sulla autostrada della Cisa, chiusa ieri sera per il ghiaccio. “Non appena ci è giunta la ...

Maltempo : riaperto tratto A1 da Milano a Bologna. Treni fermi in Liguria : L'A1 da Milano e Bologna è stata riaperta: il tratto autostradale era stato chiuso in entrambe le direzioni, da Milano a Sasso Marconi e poco dopo a Bologna in direzione sud, a causa della pioggia ...

Maltempo e gelicidio : situazione difficile in Liguria ed Emilia - chiusi i trafori del Monte Bianco e del Frejus : Continua il monitoraggio delle condizioni meteo e della circolazione stradale sulla rete viaria principale da parte di Viabilità Italia. chiusi ai soli veicoli superiori alle 7,5 tonnellate, per nevicate intense in territorio francese, i trafori del Monte Bianco e del Frejus in direzione della Francia. Sono in atto deboli nevicate sulle seguenti autostrade: – A26 dei trafori tra Diramazione Predosa-Bettole e SS. 33 del Sempione – ...

Maltempo - AUTOSTRADE CHIUSE IN EMILIA ROMAGNA/ Gelicidio e neve su A1 - A12 e A14 : treni fermi in Liguria : MALTEMPO, neve e Gelicidio, ultime notizie: A1 chiusa da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in EMILIA ROMAGNA, caos anche in A12 in Liguria. treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:15:00 GMT)

Maltempo - caos sulle autostrade in Emilia - treni fermi in Liguria : Sono stati chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il...

Maltempo : riaperto tratto A1 da Milano a Bologna - stop su altri tratti in Emilia Romagna. Treni fermi in Liguria : L'A1 da Milano e Bologna è stata riaperta: il tratto autostradale era stato chiuso in entrambe le direzioni, da Milano a Sasso Marconi e poco dopo a Bologna in direzione sud, a causa della pioggia ...

Maltempo - caos sulle autostrade in Emilia - treni fermi in Liguria : Sono stati chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il...

Maltempo - autostrade chiuse in Emilia - treni fermi in Liguria : Sono stati chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il...

Maltempo - autostrade chiuse in Emilia - treni fermi in Liguria : Sono stati chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il...

Gelicidio e Maltempo - autostrade chiuse/ Neve su A1 e A12 - caos Emilia Romagna e Liguria : tilt treni e aerei : maltempo, Neve e Gelicidio, ultime notizie: A1 chiusa da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna, caos anche in A12 in Liguria. treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 11:10:00 GMT)