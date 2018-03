Maltempo Lazio | peggioramento in arrivo | erosione della costa | preoccupazione per i

Maltempo : nuovo stop alla circolazione dei treni su tratto della linea Porrettana : Nuovamente sospesa domenica e lunedì la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Porretta Terme e Riola, sulla linea Bologna-Porretta, la “Porrettana“: lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana che ha adottato il provvedimento in via precauzionale a seguito di un incontro con i tecnici della Protezione Civile e in considerazione dell’allerta arancione emessa dalla Protezione civile regionale con previsione di precipitazioni ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : “Lettera ai Comuni per una rapida verifica dei danni” : “Coldiretti ha inviato una lettera ai sindaci dei 378 Comuni del Lazio, a firma del presidente David Granieri, per sollecitare una rapida verifica dei danni e l’avvio dell’iter procedurale in seguito all’ondata di gelo siberiano che, la scorsa settimana, ha colpito tutta l’Italia. Nel Lazio, secondo le stime effettuate, il settore agricolo ha riportato danni per oltre 20 milioni di euro, con criticità destinate a ...

Maltempo Lazio : neve sulla strada regionale di Forca d’Acero - attivi spazzaneve e spargisale : Astral Infomobilità comunica che nevica anche oggi sulla strada regionale 509 di Forca D’Acero. Dal km 15+000 al km 9+680 sono attivi spazzaneve e spargisale di Astral spa insieme alla turbina per l’allargamento e messa in sicurezza della sede stradale. L'articolo Maltempo Lazio: neve sulla strada regionale di Forca d’Acero, attivi spazzaneve e spargisale sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Coldiretti Lazio : chiesto alla Regione lo stato di calamità : “In seguito ai gravissimi danni riportati dagli agricoltori, a causa dell’ondata di gelo siberiano della scorsa settimana”, Coldiretti Lazio ha inviato alla Regione “una specifica richiesta affinché siano attivate le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale”. ”Tutte le colture sono state colpite e moltissime strutture pesantemente danneggiate dal gelo e dal peso delle neve – ...

Maltempo - Autostrade : circolazione regolare sulla A1 in Emilia Romagna : circolazione regolare sull’autostrada A1 in Emilia-Romagna dopo che, nella prima mattinata, era stato chiuso – a causa della pioggia gelata ora trasformata in neve – il tratto compreso tra l’inizio della complanare di Piacenza e Terre di Canossa, nel Parmigiano, verso Bologna. Sempre sulla A1 tra Milano e complanare di Piacenza e tra Parma e Reggio Emilia, comunica Autostrade per l’Italia sul suo sito Internet, sono ...

Maltempo - disagi per la circolazione. Lunedì previste altre nevicate : Maltempo, disagi per la circolazione. Lunedì previste altre nevicate L’ondata di gelo siberiano Burian porta ancora qualche precipitazione, ma le temperature sono in rialzo. All’inizio della prossima settimana ancora fiocchi al Nord e pioggia al Centrosud. Pericolo valanghe in Lombardia. LE PREVISIONI Parole ...

Maltempo : a Genova riprende in parte la circolazione dei treni : La Regione Liguria rende noto di aver ricevuto comunicazione da parte delle Ferrovie che dalle 16.30 è iniziato un parziale ripristino della circolazione, su un solo binario, sia sulla linea verso Savona che su quella verso Milano. Nelle prossime ore verrà ripristinata la circolazione anche sul secondo binario. L'articolo Maltempo: a Genova riprende in parte la circolazione dei treni sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : revocato nel Bolognese il divieto di circolazione dei mezzi pesanti : Considerate le previsioni meteo, il Comune di Bologna ha revocato l’ordinanza che, da domenica scorsa, prevedeva il divieto di circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci con massa superiore a 7,5 tonnellate sull’intero sistema viario comunale. L'articolo Maltempo: revocato nel Bolognese il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Rfi - domani circolazione verso normalità : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – Ulteriore miglioramento della circolazione ferroviaria da domani. Alla luce del bollettino meteo diffuso dalla Protezione Civile, sarà garantito il 100% dell’offerta dei treni alta velocità prevista dall’orario ufficiale delle imprese ferroviarie e l’intera offerta del trasporto regionale in gran parte delle regioni. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana in una nota. Precipitazioni nevose e ...

Maltempo : Anita chiede deroga a divieti circolazione domenica : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – Una deroga ai divieti di circolazione per domenica 4 marzo. A chiederla è il presidente di Anita, Thomas Baumgartner, in una lettera indirizzata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Delrio e dell’Interno Minniti, nella quale denuncia “i gravi danni al sistema produttivo e distributivo del Paese causati dal blocco della circolazione disposto dai Prefetti a causa del Maltempo che ha colpito ...

Maltempo Napoli : revocato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti : Il prefetto di Napoli, sentito il Comitato operativo per la viabilità, ha revocato tutti i divieti di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, finora in vigore nella provincia a tutela della sicurezza della circolazione stradale. L'articolo Maltempo Napoli: revocato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sembra essere il primo su Meteo Web.