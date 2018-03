Maltempo | Italia divisa in due | piogge al centro-Nord e caldo primaverile al Sud

Maltempo - Italia divisa in due : ANSA, - ROMA, 11 MAR - Forti piogge al centro-Nord e caldo primaverile al Sud. E' un'Italia spaccata in due quella che si appresta ad affrontare nuove allerta meteo nel settentrione e un abbassamento ...

Il Maltempo divide l'Italia : piogge e temporali Nord - sole al Sud : Il maltempo divide l'Italia: piogge e temporali Nord, sole al Sud Nuova perturbazione sulle regioni settentrionali: forti rovesci in particolare sul versante ligure, Prealpi, Friuli Venezia Giulia e sull’alta Toscana. Allerta anche in Lazio. In meridione temperature primaverili grazie al vento di scirocco. LE ...

Meteo. Italia spaccata in due : forte Maltempo al Centro-nord : rischio nubifragi : Sole e caldo invece al Sud, specialmente sulla Sicilia: picchi intorno ai 25°C sull'Isola a causa dello Scirocco. Previste forti piogge su Liguria, Veneto, Toscana, Emilia occidentale e Lombardia. Diramate diverse allerte Meteo.Continua a leggere

Rischio nubifragi - allerta Maltempo Liguria e Toscana/ Meteo - Nord Italia sotto la pioggia - caldo al Sud : Rischio nubifragi, allerta maltempo Liguria e Toscana: al Nord doppia perturbazione nel weekend, sole e caldo primaverile nelle regioni del Sud Italia con temperature fino a 28 gradi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:51:00 GMT)

Maltempo - Trenitalia rimborsa i biglietti regionali non utilizzati : In seguito alle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, che hanno comportato modifiche alla normale circolazione ferroviaria, Trenitalia ha disposto il rimborso integrale per tutti i biglietti di ...

Maltempo - Trenitalia : rimborso dei biglietti non utilizzati [DETTAGLI] : In seguito alle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, che hanno comportato modifiche alla normale circolazione ferroviaria, Trenitalia ha disposto il rimborso integrale per tutti i biglietti di corsa semplice regionali non utilizzati, che hanno come origine e/o destinazione una delle stazioni delle seguenti regioni (anche con estensione regionale) e validi per i giorni indicati: dal 26 febbraio al 1° marzo 2018: Abruzzo – Campania ...

Previsioni Meteo Italia - ultime 24-36 ore di Maltempo : poi migliora con temperature in forte aumento - nel weekend “esplode” la Primavera : 1/12 ...

Allerta Meteo - forte Maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile - piogge e forti venti al centro-sud : Allerta Meteo – La presenza sull’Italia di correnti occidentali di origine atlantica, con impulsi perturbati che interessano soprattutto le regioni centro-meridionali, continuerà a determinare una fase di maltempo caratterizzata da precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, e da venti forti o di burrasca su tutte le regioni del centro-sud. Sulla base ...

Allerta Meteo - forte Maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile - piogge e forti venti al centro-sud : Allerta Meteo – La presenza sull’Italia di correnti occidentali di origine atlantica, con impulsi perturbati che interessano soprattutto le regioni centro-meridionali, continuerà a determinare una fase di maltempo caratterizzata da precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, e da venti forti o di burrasca su tutte le regioni del centro-sud. Sulla base ...

BURIAN BIS - METEO ONDATA DI GELO DALLA SIBERIA/ Italia - a fine marzo torna il Maltempo : BURIAN bis, METEO ONDATA di GELO DALLA SIBERIA: previsto a fine marzo il ritorno del maltempo, rischio neve in pianura secondo il modello internazionale americano(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 15:55:00 GMT)

Allerta Meteo - forte Maltempo in arrivo in tutt’Italia : avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo. Ancora maltempo sull’Italia a causa delle correnti occidentali atlantiche che continuano ad influenzare le condizioni Meteorologiche. Una serie di perturbazioni interesseranno da domani soprattutto il Centro-Sud del Paese con una intensificazione delle precipitazioni che, a tratti, assumeranno anche carattere temporalesco, specialmente sulle regioni meridionali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Maltempo - dopo la neve arriva la pioggia in tutta Italia - : Nuvolosità e precipitazioni sparse su tutta la penisola fino a mercoledì 7 marzo, prima di un innalzamento delle temperature. Ecco il quadro della prossima settimana. LE PREVISIONI

Maltempo - dopo la neve arriva la pioggia in tutta Italia : Maltempo, dopo la neve arriva la pioggia in tutta Italia Nuvolosità e precipitazioni sparse su tutta la penisola fino a mercoledì 7 marzo, prima di un innalzamento delle temperature. Ecco il quadro della prossima settimana. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Allerta Meteo - nuovo peggioramento sull’Italia nel giorno delle elezioni politiche : sarà un Lunedì di Maltempo in tutto il Paese : 1/17 ...