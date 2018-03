Maltempo | il Carnevale di Viareggio sposta la sede delle premiazioni per il 2018 

Maltempo : annullati i festeggiamenti del Carnevale ad Acqui Terme : Il Maltempo ferma ad Acqui Terme (Alessandria) i festeggiamenti per il Carnevale . Per domani sono stati annullati il Mercatino, Sfilata mattutina con Re e Regina dal palazzo Olympia alla ‘Bollente’, dove si sarebbe dovuta tenere la cerimonia dello Sgaientò, inizio simbolico della manifestazione. Non ci sarà il Corteo dei carri allegorici – che era previsto nel pomeriggio – alcuni dei quali realizzati dal maestro di fama ...

Maltempo : rinviato il carnevale a Termoli : Rinviati a Termoli i festeggiamenti per il carnevale previsti per oggi a causa del Maltempo . La sfilata dei 4 carri allegorici prevista per il pomeriggio e’ slittata a martedi’ Martedi’ 13 febbraio prossimo. “Qualora anche martedi’ ci sia Maltempo – ha fatto sapere il Comune – la parata dei carri e il Carnival Village saranno rimandati a sabato 17 Febbraio”. L'articolo Maltempo : rinviato il ...

Maltempo Siracusa : crolla palco allestito per il Carnevale ad Avola : A causa della forte ondata di Maltempo in atto in Sicilia, è crollato il palcoscenico montato da qualche giorno in piazza Umberto ad Avola (Siracusa), in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, che hanno limitato i danni del crollo, e messo in sicurezza l’area. L'articolo Maltempo Siracusa: crolla palco allestito per il Carnevale ad Avola sembra essere il primo su Meteo Web.