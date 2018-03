Maltempo | frana sull’Aurelia nel Savonese 

Maltempo Ischia : frana - chiusa la strada a Serrara Fontana : A causa di una frana provocata dalle intense piogge dei giorni scorsi, per motivi precauzionali è stata chiusa al traffico la strada Statale 270, nel comune di Serrara Fontana, sull’isola di Ischia (Napoli). La decisione è stata adottata dal sindaco, dopo avere acquisito la relazione dei vigili del fuoco. L’interruzione si è resa necessaria al km 9.700, all’altezza di “Caso Museo”: secondo i vigili del fuoco, ...

A causa di una frana nel comune di Castelfranco Piandisco' (Arezzo), probabilmente originata da piogge e neve, due abitazioni sono rimaste isolate. Il movimento franoso si è riversato su Casamora, una frazione che si trova nella collina sopra Piandisco', isolando le case di via Campiano. Sul posto i vigili del fuoco (che stanno procedendo alla messa in sicurezza dell'area), il personale del comune di Castelfranco ...

Sarà interamente operativa da domani la linea ferroviaria Bologna – Porretta (la cosiddetta Porrettana), dopo la chiusura di due giorni del tratto fra Riola e Porretta per il movimento franoso in atto nella zona di Marano di Gaggio Montano, nel Bolognese. La sospensione della circolazione ferroviaria ha comportato una riorganizzazione del servizio, anche con l'utilizzo di autobus sostitutivi, che si concluderà questa sera. Nel ...

Due famiglie sono state sgomberate in seguito al distacco di una parete rocciosa dal monte Nuovo, verificatosi la scorsa notte, in località Lucrino, a Pozzuoli. Il dissesto, la cui entità è ora in corso di valutazione da parte dei responsabili della Protezione Civile e dell'ufficio tecnico del comune di Pozzuoli, si è verificato – con ogni probabilità in seguito alle forti piogge degli ultimi giorni – in via Camilla a poche ...

Una grossa frana, provocata dal Maltempo degli ultimi giorni, ha invaso la SP42, nel comune di Montorio (Teramo), tra Villa Vallucci e Santa Lucia: lo ha reso noto la Provincia di Teramo, secondo cui non ci sono abitazioni isolate ed i tecnici della Provincia e quelli del Genio Civile regionale sono al lavoro per verificare lo stato dei luoghi e le azioni da intraprendere.

Temporaneamente sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria Porrettana, fra Riola e Porretta, a causa della frana nella zona di Marano di Gaggio Montano, Appennino bolognese: la decisione di Rfi si deve all'innalzamento del livello del fiume Reno, già parzialmente invaso dall'enorme massa di terra. L'acqua rischia di raggiungere i binari del treno. Al momento a Marano sono cinque le abitazioni evacuate, ma è già pronto un ...

Prosegue in Emilia Romagna l'emergenza per la frana che da venerdì blocca il vecchio tracciato della statale 64 Porrettana, a Marano di Gaggio Montano, sull'Appennino bolognese. Sabato il fronte ha raggiunto il letto del fiume Reno, che passa poco lontano, ma per il momento l'enorme massa di terra, circa un milione di metri cubi, non ha ostruito completamente il corso d'acqua, grazie al lavoro di contenimento fatto giorno ...

frana sulle alture di Voltri, a Genova, in via Acquasanta: il crollo, provocato dal Maltempo, ha reso inaccessibile la stazione ferroviaria. Sul posto i vigili del fuoco, in attesa dei geologi del Comune che verificheranno se le abitazioni vicine alla frana sono a rischio cedimento. Si valuta l'eventuale evacuazione degli edifici interessati.

Nel Comune di San Severino Marche tecnici e operai dell'ufficio manutenzioni sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada che sale dalla SP361 Settempedana fino alla frazione di Pitino per poi ridiscendere dal lato opposto del castello: si è verificata una frana causata della neve a dalle piogge. Su tutto il territorio del Comune si registrano numerose buche: le squadre del pronto intervento stanno agendo con una manutenzione ...

La frana che da ieri blocca il vecchio tracciato della SS64 Porrettana, a Marano di Gaggio Montano, sull'Appennino Bolognese, continua a muoversi: ha raggiunto il letto del fiume Reno e si teme che possa ostruire il corso d'acqua. "La preoccupazione e' la creazione di un invaso a valle del fiume ma speriamo vengano fatte in tempo tutte le opere per scongiurare questo. La cosa rassicurante e' che ci sono gia' i ...

"Un movimento franoso a Marano ha tranciato il cavo Telecom che serve il distretto di Porretta, provocando la sospensione della telefonia fissa". A dare l'annuncio sulla propria pagina Facebook è l sindaco del Comune bolognese di Alto Reno Terme, Giuseppe Nanni. "Sono in contatto con i responsabili dell'azienda, i quali hanno gia' inviato una squadra per stendere un cavo provvisorio e bypassare il guasto. Nel ...

Una frana, terra e massi, partita da un muro di confine, a Lacco Ameno (Ischia), ha investito un supermercato sfondandone una parete esterna ed entrando nella struttura. Non ci sono feriti ma danni all'immobile. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Ischia, che valutano lo sgombero dell'area.

Anas rende noto che si è proceduto alla chiusura notturna del transito del Tunnel di Tenda causa neve sul versante francese: la galleria restera' chiusa dalle 21 alle 6 fino a lunedi' 26 febbraio. Lungo l'altro valico internazionale tra Cuneo e la Francia, al Colle della Maddalena, una frana lungo il versante francese ne ha provocato la chiusura temporanea per consentire i lavori di ripristino della sede stradale.