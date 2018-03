M5s mette in guardia dai giornalisti. E fa un bando per assumerli : Archiviata la fase del low cost e dichiaratamente francescana di M5s? Sembrerebbe di sì. Nel 2013, quando i 5 stelle entravano per la prima volta in Parlamento, il raduno di alcuni eletti fu all'hotel Saint John in zona Esquilino a Roma, albergo abbastanza defilato e non utilizzato per eventi politici. Ma se cambiano i luoghi, non cambiano le regole di ingaggio nei confronti di quelli che alcuni grillini considerano i loro nemici ...

Salvini-Di Maio - patto al Governo?/ Lega - “presidenze Camere ai 2 vincitori”. M5s mette i ‘paletti’ : Salvini-Di Maio, possibile patto Lega-M5s al Governo? Carroccio, “presidenze Camere ai due vincitori”. L'appello dei vescovi Cei, il bene comune e i "pontieri" ex-Dc di Mattarella.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:15:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - la rabbia di Puglia (M5s) : “Smettetela di offendere i meridionali con le fake news” : “Smettetela di offendere il popolo meridionale. Queste fake news dei caf, delle file e il fatto che hanno votato per avere il Reddito di cittadinanza. Al sud ci hanno votato perché c’è la malasanità, la malagiustizia. Reddito di cittadinanza, tagli agli stipendi saranno disegni di legge sui cui certamente chiederemo il voto degli altri partiti ancora prima che si formi il governo.. Ci sono persone di buona volontà in Parlamento. In ...

Elezioni - Travaglio : “Chi ho votato? M5s. Credo sia arrivato il momento di metterli alla prova. Se sarà bluff li saluteremo” : Il direttore del Fato Quotidiano Marco Travaglio, ospite di Otto e Mezzo (La7) ha palesato il suo voto: “Il mio voto è irrilevante. Ho votato Movimento 5 Stelle – ha detto – perchè pensavo che si dovesse mettere alla prova un movimento che è stato tenuto a bagno maria per troppo tempo. Bisogna sciogliere questo nodo una volta per tutte. Se non sono in grado li saluteremo, se sono in grado è giusto che i loro elettori li vedano ...

M5s - tra gli eletti 8 espulsi : da chi si rifiuta di dimettersi a chi promette appoggio esterno. Sarti verso il reintegro : espulsi per il Movimento 5 stelle, eletti in Parlamento nonostante il ripudio. Sono otto i parlamentari che hanno strappato un posto tra Camera e Senato, nonostante fossero stati cacciati da Luigi Di Maio. Cosa succederà a loro? Fonti del M5s assicurano che si agirà come annunciato: non potranno sedere sui banchi con il Movimento e dovranno procedere con la richiesta di dimissioni per evitare che venga fatta contro di loro una causa per danno ...

Rassegna Stampa 8.3. Renzi si dimette - il PD guidato da Martina. Partito spaccato su accordo con M5s : Napoletani scomparsi in Messico, spunta un mediatore dei narcos Il Messaggero Politica. Pd, Orfini: «Renzi si è dimesso». Orlando: «Il 90 per cento del Partito non vuole intesa con M5S o destra» . ...

Orlando - caos Pd/ Risultati elezioni 2018 - “Renzi si deve dimettere. 90% dem contro con M5s” : Risultati elezioni Politiche 2018: ultime notizie e scenari verso il nuovo governo M5s o centrodestra. Seggi, eletti e polemiche nel Pd dopo le dimissioni di Renzi: Orlando attacca(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:36:00 GMT)

Di Battista - M5s - : Renzi pur di non dimettersi frantuma il Pd : 'Un discorso così strampalato non l'ho mai ascoltato, è veramente in confusione. Se Minniti ha perso è colpa sua' -

Risultati elezioni 2018 - seggi : M5s e Lega Nord spazzano via Pd e Fi. “Renzi si dimette”. Portavoce smentisce – DIRETTA : Il trionfo del Movimento 5 stelle al Sud, Matteo Salvini che si riprende il Nord e trascina l’intero centrodestra. Mentre ancora è in corso l’assegnazione definitiva dei seggi e si attende soprattutto l’ufficializzazione degli eletti nei listini proporzionali (dai quali arriveranno due terzi dei parlamentari) questa è la tendenza più evidente: Luigi Di Maio e i suoi che prendono tutto in Puglia (24 collegi a 0), Campania, ...

M5s - Di Maio : "Aperti al confronto con tuttiSiamo i vincitori assoluti di queste elezioni" E mette sul piatto la presidenza delle Camere : "Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche a partire dalle figure Di garanzia che vorremo individuare per le presidenze delle Camere". Lo ha detto Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa con cui il candidato premier M5s ha commentato il risultato del voto. Segui su affaritaliani.it

"Renzi si dimette" ma dal Pd nessuna confermaSalvini : la Lega governerà con il centrodestra M5s primo partito - Di Maio : "E' indescrivibile" : Il leader leghista sgombra il campo da "alleanze strane". Affluenza: è il Veneto la regione al top: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

M5s mette IN PIAZZA LA VOGLIA DI GOVERNO - di G. Cerami - : ... "In questi anni siamo andati controvento, contro le ingiustizie, contro la Gomorra della politica. E con determinazione siamo arrivati fin qua". Ancora urla e bandiere M5s che sventolano. Si sente ...