M5s | Fico brinda a Bagnoli | “Ora ognuno faccia sua parte”

Fico brinda a Bagnoli con il popolo M5s : 'Ognuno faccia la propria parte' : Bagnoli è un luogo che grida vendetta perché tradito da 23 anni di cattiva politica. Ora lo sappiamo: è da Bagnoli e dal suo sviluppo che passa lo sviluppo di Napoli'. Nel clima di festa Fico ha ...

Luigi Di Maio in imbarazzo : Marinella Pacifico - nuova senatrice M5s tra complotti - deliri e balli sexy : Il Movimento 5 stelle ha portato in Senato uno dei suoi astri, Marinella Pacifico . Il suo tour in camper nella provincia di Latina deve aver in qualche modo convinto qualche elettore e la candidata è ...

Chi saranno i presidenti delle Camere? Da Fico a Calderoli - i papabili tra Lega e M5s : Chi saranno i successori di Pietro Grasso e Laura Boldrini? L'elezione dei presidenti delle Camere sarà il primo banco di prova per il nodo delle alleanze e la formazione di un governo di larghe ...

Taverna alla guida del Senato Camera - scontro Di Maio-Fico I progetti M5s per le due presidenze : Fermento nel M5s per l'assegnazione delle presidenze di Camera e Senato. Taverna in pole position per Palazzo Madama. Si ripropone la faida Di Maio-Fico per Montecitorio Segui su affaritaliani.it

Elezioni : Fico (M5s) - eletto con il 57 - 57 : Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Roberto Fico, esponente di spicco del Movimento 5 stelle e presidente uscente della commissione di Vigilanza Rai, eletto nel collegio uninominale Camera di Napoli 8 con il 57,57 per cento.

Napoli - M5s fa festa con Fico : 'Risultato storico sopra il 30%' : 'Se le cose continuano così e chiudiamo sopra il 30% sarebbe un risultato storico per il Movimento 5 Stelle'. Queste le prime dichiarazioni di Roberto Fico dopo aver osservato i dati che vedono i ...

Elezioni - Fico (M5s) : “Fuori onda di Salvini - Fitto e Meloni? Fanno bene ad avere paura di noi” : “I timori della destra sono più che fondati. La cosa incredibile è che Salvini spera che il Pd arrivi almeno al 22% per riequilibrare la mazzata che stanno per prendere al sud. Io mi aspetto il 30% ed oltre. Spero che avremo la maggioranza assoluta per governare da soli. Tajani è una persona che fa politiche completamente diverse dalle nostre. Ad esempio, lui privatizzerebbe l’acqua, costruirebbe inceneritori e discariche. Noi ...

M5s - Fico : 'De Luca querela? Ci difenderemo - nessun errore' : 'Ci difenderemo dalle querele che sono arrivate' dice il parlamentare M5S Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, in merito alle quattro querele che Vincenzo De Luca, governatore ...

Seconde file e tanti no : il finto governo M5s nasce già in difficoltà : Uno non vale più uno. Ma se si tratta di accademici e di volti noti, uno vale l'altro. La «squadra di governo» del Movimento 5 Stelle è completa. La mail con i nomi è stata inviata al Quirinale, e il «gabinetto» di 17 ministri più il premier Luigi Di Maio sarà svelato oggi a Roma. Tra i prescelti ci sono professori, sportivi, alti dirigenti, militari. Alcuni di loro sono Seconde o addirittura terze ...

M5s punta alla presidenza della Camera : Carelli o Fico i nomi per il dopo Boldrini : La convinzione che la carica «spetti al primo partito». Montecitorio si pensa al deputato uscente o all’ex giornalista di Sky. Per lo Sport Bagatta fa un passo indietro

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora M5s : Di Maio - Carelli o Fico alla Camera per il post-Boldrini (27 febbraio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Di Maio, alla Camera Fico o Carelli; ipotesi governo M5s. Clochard morto a Milano dopo nottata sotto il gelo in Stazione Centrale.(27 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 13:10:00 GMT)