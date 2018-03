M5s e Lega si giocano tutto nella scelta dei presidenti delle Camere

DIETRO LE QUINTE/ L'idea di Mattarella e Berlusconi per "fregare" M5s e Lega : Di Maio e Salvini stanno facendo una tattica attendista, per indurre l'altro ad uscire allo scoperto. Intanto si tratta per le camere. E c'è un'ipotesi, clamorosa. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 06:02:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Il piano (targato Mediaset) di Berlusconi per scaricare Salvini, di A. FannaCAOS PD/ La trappola di Scalfari, Napolitano e Corriere DIETRO il bacio mortale di M5s, int. a P. Caldarola

DALLA CINA/ Lao Xi : M5s e Lega come il bandito Liu Bang : Di Maio e Salvini devono sapere che i metodi per restare al potere sono diversi da quelli per arrivarci. per questo il loro tentativo è senza appello. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Il piano (targato Mediaset) di Berlusconi per scaricare Salvini, di A. FannaCAOS PD/ La trappola di Scalfari, Napolitano e Corriere dietro il bacio mortale di M5s, int. a P. Caldarola

'Un governo M5s-Lega sarebbe coerente' : Lo abbiamo visto in Italia, con la Lega e il M5S che contestano la politica delle elite di Roma e di Bruxelles", dice.

Steve Bannon - l'ex stratega di Donald Trump : "Un governo M5s-Lega sarebbe coerente" : Il successo di M5S e Lega dimostra che le politiche contro le elite di Roma e di Bruxelles hanno successo. Steve Bannon, ex stratega della Casa Bianca, dal palco del congresso del Front National, a Lille, dedica un passaggio anche alle recenti elezioni italiane. "La politica attuale non si riassume più nella contrapposizione destra-sinistra. Lo abbiamo visto in Italia, con la Lega e il M5S che contestano la politica delle elite di Roma e ...

ELEZIONI 2018 - DI MAIO : “M5s AL GOVERNO”/ Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista : ELEZIONI 2018, Di MAIO: “M5S al GOVERNO”. Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista sul post voto. Le ultime notizie.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:35:00 GMT)

Laives - il comune dove Lega e M5s governano insieme : Laives, il comune dove Lega e M5s governano insieme Un esperimento politico di cui si fa garante il sindaco e che trova il favore dei cittadini Continua a leggere L'articolo Laives, il comune dove Lega e M5s governano insieme proviene da NewsGo.

Asse M5s-Lega - ipotesi di accordo "a tempo" : si torna a votare già nel 2019 : Entra nel vivo la trattativa fra le forze politiche sulle nuove presidenze delle Camere, primo step preliminare per la immediatamente successiva trattativa sulla formazione del nuovo governo. Il timing è definito...

Laives - il comune dove Lega e M5s governano insieme : Laives , un paese di meno di diciottomila abitanti alle porte di Bolzano. Qui, da due anni e mezzo, all'amministrazione comunale guidata dal centrodestra partecipano anche due consiglieri del ...

Lega e M5s possono governare insieme : è già realtà : Lega e Movimento 5 stelle amministrano insieme Laives, piccolo comune alle porte di Bolzano: l'accordo dura da due anni. Il sindaco: "Abbiamo fatto un accordo basato su un programma di 14 punti e sta...

"Ora M5s e Lega governino insieme Dialogo sui presidenti delle Camere" : "Noi sappiamo dove dobbiamo stare e cioè all'opposizione, in maniera responsabile. Daremo i contributi che il Presidente della Repubblica richiederà ma la responsabilità di guidare il Paese spetta ai 5 Stelle e alla Lega che hanno vinto le..." Segui su affaritaliani.it

Lega o Pd - M5s si spacca Di Maio blinda i gruppi parlamentari : Per più di qualcuno, dentro e fuori il Movimento Cinque Stelle, 'Di Maio se continua così rischia di fare la fine di Renzi'. Il paragone non è riferito a una possibile scalata verso Palazzo Chigi, ma ...