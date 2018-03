M5S e Lega divisi su leadership : ecco il piano B di Mattarella : Sul Quirinale non si limitano a lanciare appelli alla responsabilità, come ha fatto mercoledì Sergio Mattarella, al senso di responsabilità. Con il nuovo Parlamento nato orfano...

M5S e Lega - intesa sulle presidenze di Camera e Senato. Furibonda Forza Italia. : Le presidenze delle Camere si avviano ad essere appannaggio dei vincitori. Matteo Salvini è convinto debba finire così e la trattativa della Lega con il M5S è a buon punto e vede...

Lega e M5S puntano sul Def per inserire i loro punti programmatici : Per questo il ministro dell'economia Padoan si è impegnato a consegnare un documento asciutto, senza scelte precise di politica economica in attesa che si formi il nuovo governo. "Sarà la nostra ...

Governo M5S-Lega? Bannon : “Sogno di vederli assieme : è in Italia il cuore della nostra rivoluzione. Ma preferisco Salvini” : E’ l’Italia il “centro del mondo in rivolta“, il “cuore della rivoluzione” del nazional-populismo. Così, per Steve Bannon, l’ex consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump (e per molti fattore determinante per l’arrivo alla Casa Bianca del tycoon), il sogno è “veder governare assieme Lega e M5s, espressioni diverse dello stesso fenomeno”, che “superano, assieme ad ...

[Il retroscena] Salvini apre a Di Maio. Pronto il patto Lega-M5S : ... "Noi siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche, ma chiaramente pretenderemo il riconoscimento del voto degli italiani che ci hanno indicato come forza politica del Paese", ha detto, in ...

M5S e Lega si giocano tutto nella scelta dei presidenti delle Camere : Toninelli, Gelmini, Carelli, Romani. Sono alcuni dei possibili nomi che emergono per la scelta dei futuri presidenti delle Camere. Il centrodestra, guidato dalla Lega, e il M5s provano possibili ...

Di Maio e Salvini stanno facendo una tattica attendista, per indurre l'altro ad uscire allo scoperto. Intanto si tratta per le camere. E c'è un'ipotesi, clamorosa.

Di Maio e Salvini devono sapere che i metodi per restare al potere sono diversi da quelli per arrivarci. per questo il loro tentativo è senza appello.

Steve Bannon - l'ex stratega di Donald Trump : "Un governo M5S-Lega sarebbe coerente" : Il successo di M5S e Lega dimostra che le politiche contro le elite di Roma e di Bruxelles hanno successo. Steve Bannon, ex stratega della Casa Bianca, dal palco del congresso del Front National, a Lille, dedica un passaggio anche alle recenti elezioni italiane. "La politica attuale non si riassume più nella contrapposizione destra-sinistra. Lo abbiamo visto in Italia, con la Lega e il M5S che contestano la politica delle elite di Roma e ...

ELEZIONI 2018 - DI MAIO : "M5S AL GOVERNO"/ Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista

Laives - il comune dove Lega e M5S governano insieme : Laives, il comune dove Lega e M5s governano insieme Un esperimento politico di cui si fa garante il sindaco e che trova il favore dei cittadini Continua a leggere L'articolo Laives, il comune dove Lega e M5s governano insieme proviene da NewsGo.

Asse M5S-Lega - ipotesi di accordo "a tempo" : si torna a votare già nel 2019 : Entra nel vivo la trattativa fra le forze politiche sulle nuove presidenze delle Camere, primo step preliminare per la immediatamente successiva trattativa sulla formazione del nuovo governo. Il timing è definito...

Asse M5S-Lega - tavolo unico Presidenze-Commissioni-Germanicum : Roma, 10 mar. , askanews, Entra nel vivo la trattativa fra le forze politiche sulle nuove presidenze delle Camere, primo step preliminare per la immediatamente successiva trattativa sulla formazione ...