M5S | Di Maio risponde ai vescovi | ' Faremo il possibile per formare un governo vicino alla

Di Maio : «Non vogliamo le poltrone» Camere - verso le presidenze a M5S e Lega : Citando le parole del presidente della Cei, Angelo Bassetti, Di Maio assicura che il M5S farà il reddito di cittadinanza, una manovra fiscale per creare lavoro, e un welfare alle famiglie. Lo scrive il capo politico dei Cinque Stelle sul social network domenica mattina

Elezioni - De Luca : “M5S? Luigino Di Maio si è messo il vestitino della Prima Comunione - ma tanti di loro restano violenti” : “Il M5S ha la responsabilità gravissima di aver immesso nella vita pubblica un tasso di violenza che è intollerabile. Violenza nel linguaggio, nel rapporto tra esseri umani, tra interlocutori politici”. Inizia così la lunga invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro i 5 Stelle, nel corso della sua rubrica settimanale su Lira Tv. “Offese continue per anni” – continua – ...

[Il retroscena] Salvini apre a Di Maio. Pronto il patto Lega-M5S : ... "Noi siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche, ma chiaramente pretenderemo il riconoscimento del voto degli italiani che ci hanno indicato come forza politica del Paese", ha detto, in ...

Di Maio : «Un governo senza M5S non si può fare : sarebbe insulto a democrazia» : senza il M5S il governo non si fa: è da lì che, chi ha interesse per le sorti del Paese, deve passare. Luigi Di Maio rivendica, in una dichiarazione su Facebook, il primato elettorale...

Ft 'Di Maio - il moderato M5S che viene dal Sud' : Il Financial Times dedica un profilo, tutt'altro che antipatizzante, al leader dei Cinquestelle. Luigi Di Maio è 'il vincitore delle elezioni politiche italiane' e 'giovani, poveri e gli italiani del ...

ELEZIONI 2018 - DI MAIO : “M5S AL GOVERNO”/ Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista : ELEZIONI 2018, Di MAIO: “M5S al GOVERNO”. Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista sul post voto. Le ultime notizie.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:35:00 GMT)

M5S - il Financial Times benedice Di Maio : “E’ lui il vincitore delle elezioni - potrebbe essere il primo premier del Sud dal 1989” : E’ “il vincitore delle elezioni politiche italiane” e “giovani, poveri e gli italiani del Meridione in maniera sproporzionata si sono accodati dalla sua parte, sulla base della promessa di fermare la corruzione, le politiche di austerity dell’Ue e altre misure in favore degli oppressi“. Così il Financial Times, a firma del corrispondente da Roma James Politi, dedica un profilo a Luigi Di Maio. “A differenza ...

Parlamento - M5S al governo con centrodestra?/ Prove di accordo per le presidenze con Di Maio : gli scenari : Parlamento, M5s al governo con centrodestra? Prove di accordo per le presidenze con Di Maio: gli scenari e le ultime notizie sul post-elezioni politiche.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:09:00 GMT)

M5S - LUIGI DI MAIO : “SENZA DI NOI NIENTE GOVERNO”/ Brunetta : “Aperti a dialogo”. Intesa con il centrodestra? : LUIGI Di MAIO su Facebook: il candidato premier sicuro, "nessun governo possibile senza M5s". Poi avvisa gli altri partiti:"Se si alleano contro di noi sono finiti: prepariamo i pop-corn".(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:21:00 GMT)

Di Maio : 'Governo senza M5S sarebbe un insulto alla democrazia' : Non è il momento di guardare alla politica con distacco e menefreghismo ma di appassionarsi e stare uniti, per portare il movimento alla guida del governo'. Reddito di cittadinanza, occorrono 29 ...

M5S - Luigi Di Maio video su Facebook/ "Nessun governo senza di noi" : l'appello alla base - "sosteneteci" : Luigi Di Maio su Facebook: il candidato premier sicuro, "nessun governo possibile senza M5s". Poi avvisa gli altri partiti:"Se si alleano contro di noi sono finiti: prepariamo i pop-corn".(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 15:01:00 GMT)

Di Maio : "Governo senza M5S sarebbe un insulto alla democrazia" : senza il M5S il governo non si fa: è da lì che, chi ha interesse per le sorti del Paese, deve passare. Luigi Di Maio rivendica, in una dichiarazione su Facebook, il primato elettorale...

Di Maio : un governo senza M5S sarebbe un insulto a democrazia - : Il leader del Movimento, in un video su Facebook, ricorda che il presidente della Repubblica ha "chiesto a tutti responsabilità" e attacca il Rosatellum "creato per arginare la nostra formazione". E ...

Di Maio : 'Un governo senza M5S non si può fare : sarebbe insulto a democrazia' : Non è il momento di guardare alla politica con distacco e menefreghismo ma di appassionarsi e stare uniti, per portare il movimento alla guida del governo'. 'Partiremo dai temi che stanno a cuore ...