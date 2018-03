M5s | da sinistra Ue a Pd | ' Appoggi governo a guida Di Maio'

Appello della sinistra europea al Pd : "Appoggiate un governo M5s" : La sinistra europea sta mettendo a punto un Appello al Pd affinché appoggi un governo M5S. Ne dà conto l'Adnkronos, secondo cui l'Appello verrà lanciato domani e sarà finalizzato a raccogliere adesioni di parlamentari di diversi gruppi e nazionalità. Lo scopo è agevolare la strada di Luigi Di Maio verso palazzo Chigi, e soprattutto ostacolare un esecutivo a trazione Lega.Ci starebbe lavorando, secondo ...

Governo - D’Alema cambia idea : ‘Populisti? No - il M5s lo votano a sinistra e il Pd dovrebbe confrontarsi. Errore candidarmi’ : Non esattamente popolare, il D’Alema non eletto nel suo collegio salentino si riscopre populista. “Populisti? No, li votano a sinistra e il Pd si confronti coi Cinque Stelle”. Così titola l’intervista di oggi al Corriere dell’ex leader Maximo D’Alema che sprona la sinistra a vedere le carte di Di Maio e rivendica la sua candidatura come un “Errore politico” frutto di passione indomabile. Il colloquio con Aldo Cazzullo parte dalla ...

Cavriago - l’ex Pietroburgo d’Italia che oggi vota M5s : “Sinistra? Voltagabbana”. “Guardiamo avanti” : La piccola Pietroburgo d’Italia si è ribellata. Non è bastato lo sguardo fiero di Lenin. Il paese gli ha voltato le spalle nel segreto dell’urna. Per la prima volta a Cavriago, piccolo borgo rosso dell’(ex) rossissima Emilia, unica città d’Occidente ad aver dedicato un busto al leader comunista, il Movimento Cinque Stelle ha superato il Partito Democratico. Lieve sorpasso alla Camera (32% contro 31%), e pareggio al Senato (30,7% a testa) ma ...

Sinistra Italiana - Fratoianni : “Con Leu sconfitta pesante. Ora serve confronto - ascoltiamo le proposte M5s” : A cinque giorni dal voto, Leu è già davanti al primo bivio, con gli interrogativi e le risposte che la direzione di Sinistra Italiana, che si riunisce oggi a Roma, proverà a dare sul deludente risultato di domenica. Per il partito guidato da Nicola Fratoianni, uno dei 3 che insieme a Mdp e Possibile ha costituito Leu, il primo nodo da sciogliere riguarda il rapporto con il M5S. “Il risultato di Leu è stato molto deludente, oggi ...

Le due Italie/ Così la crisi europea della sinistra spinge M5s : Questa elezione non somiglia a nessuna di quelle della storia della Repubblica. Mai era successo che le forze antisistema , o percepite come tali, ottenessero la maggioranza dei consensi, mai era ...

Elezioni - l’attore Marescotti al Pd : “Se siete ancora di sinistra cacciate Renzi e trovate un modo con il M5s di recuperare elettori” : “Sono un fondatore del Pd, ma domenica ho votato 5 stelle. La sinistra non esiste più”. C’è anche l’attore Ivano Marescotti tra i delusi del Partito democratico, intervistato dalle telecamere di Piazzapulita su La7 che ha realizzato un reportage sul crollo di consensi della sinistra in Emilia. Marescotti ribadisce di aver scelto il Movimento 5 stelle con l’unico obiettivo di “rovesciare il tavolo” e ...

Se la sinistra vuole rappresentare gli esclusi - sia disponibile al confronto con M5s : Una possibile lettura del voto del 4 Marzo passa lungo il nesso nazionale-sovranazionale, per usare il lessico gramsciano. È per noi l'asse nazionale-europeo-eurozona. L'articolazione reale del nesso non è univoca e non è neutra, ovviamente. Ha precisi segni di classe: beneficia o colpisce i diversi interessi economici e sociali.Per l'articolazione mercantilista del nesso nazionale-europeo-eurozona in forza da decenni, la ...

Eugenio Scalfari chiarisce - definire M5s grande partito della sinistra moderna era "uno scherzo provocatorio" : definire il Movimento 5 Stelle "il grande partito della sinistra moderna" era uno "scherzo provocatorio", le sue parole non andavano prese sul serio. Eugenio Scalfari, fondatore ed ex direttore della Repubblica, spiega nel fondo pubblicato in prima pagina le sue recenti affermazioni a Dimartedì, su La7. Scalfari aveva auspicato un'alleanza di governo tra Pd e Movimento 5 Stelle. Spiegava che "facendo un'alleanza con il Pd non è che ...

Luigi Di Maio - il nuovo M5s e la grande paura : i nuovi eletti troppo autonomi e di sinistra : C'è una grande paura dentro il Movimento 5 Stelle uscito trionfalmente dalle urne del 4 marzo: l'esercito dei 250 nuovi eletti, su 303 complessivi. Venerdì pomeriggio Luigi Di Maio li riunirà tutti in ...

Sinistra e M5s provateci pure - ci sarà da ridere : Il Movimento Cinque Stelle ha conquistato due milioni di voti in più rispetto al 2013. Lo stesso numero di consensi guadagnati dalla coalizione di centrodestra, con la Lega protagonista. Il Partito democratico ha invece visto volatilizzare 2,5 milioni di voti. Non pervenuto il partito di Monti che nel 2013 riuscì a convincere 3,6 milioni di italiani.Tutto il resto sono complicazioni da politologi. C'è uno sconfitto, due vincitori e un ...

Bologna - tra gli elettori e i delusi del centro sinistra : “Ora governo con M5s”. “Tracollo Pd? Colpa di Renzi e delle divisioni” : Le elezioni del 4 marzo hanno segnato la debacle della sinistra in Emilia Romagna. Per la prima volta dal Dopoguerra le urne hanno consegnato la roccaforte rossa alla coalizione di centro destra (34% a 30 alla Camera, 33,8% a 30,5 al Senato), mentre il Movimento Cinque Stelle ha superato il Partito Democratico affermandosi come primo partito in regione. Al circolo Arci Benassi di Bologna il popolo del centro sinistra medita sul risultato e ...

Salvini guarda a sinistra - Borghi apre a M5s : “Con tutta coalizione - ok a governo” : Salvini guarda a sinistra, Borghi apre a M5s: “Con tutta coalizione, ok a governo” Il leader leghista: “C’è un Parlamento, c’è un candidato premier – il sottoscritto – e c’è un programma che porterà l’Italia fuori dalle sabbie mobili”. Berlusconi: “Centrodestra vincitore politico delle elezioni” Continua a leggere L'articolo Salvini guarda a sinistra, Borghi apre a M5s: ...

Di Maio : “Senza M5s - la legislatura non parte Noi forza nazionale né di destra né di sinistra” : Di Maio: “Senza M5s, la legislatura non parte Noi forza nazionale né di destra né di sinistra” Dal palco di Pomigliano d’Arco il leader M5s sfida gli avversari: : “O parlate con noi o difficile trovare la maggioranza: inevitabile un governo con M5s”. Continua a leggere L'articolo Di Maio: “Senza M5s, la legislatura non parte Noi forza nazionale né di destra né di sinistra” proviene da NewsGo.