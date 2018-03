Lutto nel mondo della politica | morta Rosy Guarnieri | ex sindaco e futuro parlamentare

Lutto nel motociclismo - è morto Ralf Waldmann. Aveva 51 anni : "Waldi" è stato il secondo classificato nel Campionato del Mondo 250cc del 1996 e del 1997, perdendo contro Max Biaggi di soli sei e due punti rispettivamente. Prestazioni che gli valsero un ...

“Addio a un pezzo di storia d’Italia”. Lutto nel mondo del giornalismo. Firma autorevole - ha dedicato tutta una vita a questo lavoro : Il mondo del giornalismo italiano perde un altro pezzo. Solo la settimana scorsa l’addio a Mimmo Càndito, uno dei più bravi reporter di guerra che si è spento a 77 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. E ora se ne è andato anche Piero Ostellino, aveva 82 anni. Ostellino è stato direttore del Corriere della Sera dal 1984 al 1987, per cui ha scritto dal 1967 al gennaio del 2015, ricoprendo il ruolo di corrispondente da Mosca ...

Un altro Lutto per il calcio : è morto nel sonno a soli 19 anni : Questi sono giorni veramente difficili per il mondo del calcio che, dopo aver detto addio ieri al capitano della Fiorentina, Davide Astori , ora si trova a fare i conti con un altro terribile lutto: quello per la morte improvvisa del giovanissimo ...

“Si è impiccato in un garage”. Terribile Lutto nel mondo del cinema. Il noto attore è stato ritrovato così. Si è suicidato? Per il momento è l’ipotesi più accreditata anche per via delle voci che giravano nell’ultimo periodo. È stata la moglie a vederlo per prima : lutto nel mondo della televisione: l’attore, che ultimamente aveva passato un momento piuttosto duro a livello psicologico, è stato trovato morto nella sua città natale. L’uomo, che oltre a essere un noto attore nel suo paese, era anche un docente universitario di recitazione, di recente era stato accusato di molestie sessuali da varie donne. Stiamo parlando di Jo Min-KI, 52 anni, attore televisivo coreano famoso soprattutto per aver ...

Nuovo Lutto nel mondo del calcio : giocatore trovato morto nel letto : Ancora una tragedia nel mondo del calcio. Thomas Rodriguez, diciannovenne promessa francese del Tours, è stato trovato morto nel suo letto presso il centro di allenamento della formazione transalpina. Il club, che milita...

Nuovo Lutto nel mondo del calcio - morto nel sonno un calciatore francese : Roma, 9 mar. , askanews, Ancora una tragedia nel mondo del calcio, Thomas Rodriguez, diciannovenne promessa francese del Tours è stato trovato morto nel suo letto presso il centro di allenamento della ...

“Una tragedia immane”. Lutto nel mondo dello sport : muore a 17 anni mentre si allena. Il destino crudele ha voluto che il dramma si consumasse davanti agli occhi dei genitori. Il campione olimpico è scioccato : Nuovo Lutto nel mondo dello sport. Dopo la morte del calciatore Davide Astori, capitano della Fiorentina morto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo mentre era in ritiro a Udine con la sua squadra che avrebbe dovuto giocare contro l’Udinese, una nuova tragedia si abbatte sul mondo dello sport. È successo a Caivano, in provincia di Napoli, nel centro sportivo Delphinia. Un nuotatore di 17 anni, tesserato con la società Acquachiara Ati 2000 ...

“Addio - ci hai fatto divertire per anni”. Lutto nel mondo della tv. Se n’è andato per un arresto cardiaco. È stato il fondatore (e ideatore) di tanti format amatissimi. Una presenza che mancherà a molti : Ha fatto divertire migliaia di persone con la sua musica e il suo immancabile intrattenimento. È Lutto nel mondo delle tv locali per la morte del papà di Musicallegria. Alberto Morelli, volto storico di Telestudio e Telestense e ideatore del seguitissimo programma di intrattenimento dedicato agli spettacoli, è deceduto martedì nella sua abitazione a Rovigo all’età di 73 anni per un arresto cardiaco. Morelli, nella sua carriera di ...

Lutto nel Movimento 5 stelle. “Per noi una vittoria con dolore”. È morto a 40 anni - tra lo choc di colleghi e militanti. Prima la gioia dei risultati elettorali - poi la tragica notizia. “Un punto di riferimento - oltre che un amico” : Lutto nel Movimento 5 stelle. A pochi giorni dal voto che ha visto il Movimento 5 stelle raccogliere voti in quantità, arriva la notizia choc. Ad andarsene a 40 anni, nella giornata di lunedì 5 marzo 2018 intorno alle 16, dopo due settimane di coma, è Lorenzo Messineo che è morto all’ospedale di Chieri. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutti. “Per noi una vittoria listata a Lutto, assolutamente”, così ha commentato Stefano Torrese, ...

Lutto nel mondo del calcio : si è spento Davide Astori : Roma – trovato senza vita nella stanza dell’hotel di Udine Una tragica notizia ha scosso l’intero mondo del calcio. Si è spento all’età di 31... L'articolo Lutto nel mondo del calcio: si è spento Davide Astori su Roma Daily News.

E' morto Davide Astori : Lutto nel mondo del calcio - tifosi sotto choc - Ultime Notizie Flash : E' morto Davide Astori: lutto nel mondo del calcio, tifosi sotto choc. Le Ultime Notizie sulle cause della morte del capitano della Fiorentina

"Sei stato collega e un amico affettuoso". Lutto nel giornalismo italiano : , Continua a leggere dopo le foto, Nel suo necrologio pubblicato dalla Stampa, si legge: ''Ogni volta che in qualche parte del mondo scoppiava un conflitto, il primo nome che veniva in mente era il ...

Lutto nel giornalismo - morto Mimmo Candito : storico inviato de La Stampa : È morto Mimmo Candito, storico reporter e corrispondente di guerra del quotidiano 'La Stampà. Lo annuncia il sito del giornale. Aveva 77 anni. Candito è stato in Medio Oriente, Asia, Africa e ...

Lutto nel mondo dello sport : famoso allenatore muore sulla A1 : ... ha infatti allenato atleti del calibro di Luca D'Alisera, Erika Colaceci, Dario Betti, Cristina Trani, Andrea Poli, Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni , Campioni Del mondo in carica, , oltre che dare ...