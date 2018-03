Lunedì ore 15 00 Stregati da Sophia la vita e le sue narrazioni

Lunedì calcistico di Vga con l'allenatore del Verucchio Costa e tutto sul Rimini Calcio : Lunedì sera a partire dalle o re 19:55 su Rete8 Vga TeleRimini , Canale 86 e in streaming teleRimini.it , tornano gli appuntamenti con i format sportivi dedicati al Calcio locale e al Rimini Calcio. In Calcio di Rigore gli ospiti della 25°a puntata saranno l'allenatore del ...

Velista dell'anno Fiv - Lunedì sarà proclamato il vincitore : Roma, 10 mar. , askanews, Si sono chiuse le votazioni on line per selezionare il possibile vincitore degli Oscar della Vela Italiana nelle quattro categorie Barca, Armatore timoniere, Club e Velista ...

Morte Astori - il dolore dei Della Valle Diego : 'Un dramma'. Andrea : 'Lunedì avrebbe rinnovato' : " Serie A >voce 1 voce 2 Tragedia Astori, i messaggi di cordoglio del mondo del calcio "E' sempre stato un punto di riferimento per tutta la squadra - prosegue Della Valle - e proprio prima Della ...

Davide Astori trovato morto in hotel / Ultime notizie - Della Valle : lunedi il rinnovo. Malore per Diego Lopez : Davide Astori è morto: il capitano Della Fiorentina stroncato da arresto cardiocircolatorio in albergo a Udine. Rinviato il match Udinese-Fiorentina, a rischio tutta la Serie A(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:36:00 GMT)

Nordcorea - Lunedì arrivo delegati Seul : 8.40 Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, invierà lunedì prossimo una delegazione di emissari a Pyongyang, la capitale della Corea del Nord.Della delegazione, composta da 5 membri, fa parte il capo dei servizi segreti di Seul, il vice ministro dell'Unificazione, un membro dell'ufficio presidenziale e un alto funzionario dell'intelligence. La missione, che durerà due giorni, ha lo scopo di riavvicinare le due Coree e rivitalizzare i negoziati ...

Uomini e Donne - oggi - Lunedì 26 febbraio - trono classico : Paolo e Angela in studio - Sara ritorna da Lorenzo : Prima parte del trono classico con le esterne di Nilufar e Sara. Ospiti l'ex tronista Paolo Crivellin e Angela Caloisi.

Cagliari - Cragno : 'Lunedì spero di fare un favore alla Juventus. Sul futuro ' : ... 'Voglio continuare con questa maglia' Fresco di rinnovo contrattuale col Cagliari fino al 2022, Alessio Cragno è stato intervistato da ' La Gazzetta dello Sport ' oggi in edicola. L'estremo ...

Il film consigliato di oggi - Lunedì 19 febbraio : L’amore bugiardo – Gone girl : Sospetti, paure, tradimenti ed una misteriosa sparizione (o omicidio?). Ecco il tema del film consigliato per stasera, lunedì 19 febbraio: L’amore bugiardo-Gone girl. Ispirata al quasi omonimo romanzo, la pellicola racconta di un matrimonio (in crisi) i cui più oscuri segreti verranno a galla dopo la scomparsa di lei, che giorno dopo giorno ha annotato in un diario i suoi pensieri sul marito, ora ritenuto responsabile della drammatica ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA Lunedì 19 febbraio : Cappellini-Lanotte in lotta per il bronzo dopo il programma corto! L’Italia cede alla Corea nel curling : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di lunedì 19 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Inizia la seconda settimana di gare, con l’assegnazione di tre titoli, tutti nella serata Coreana, ovvero la tarda mattina italiana: ci saranno i 500 metri maschili dello speed skating, con l’azzurro Mirko Giacomo Nenzi, le ultime due manche della finale del bob a 2 ed infine il team event di salto con gli sci, dove ...

Il Commissario Montalbano - Amore è il nuovo episodio : Lunedì 19 febbraio : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Il Commissario Montalbano " La giostra degli scambi: la trama Michela Prestia è una bellissima ragazza ...

Il Commissario Montalbano/ Riassunto prima puntata e anticipazioni "Amore" in onda Lunedì 19 febbraio : Il Commissario Montalbano, cosa è successo nella prima puntata? La prossima andrà in onda Lunedì 19 febbraio 2018: ecco le anticipazioni.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 05:30:00 GMT)

Il Commissario Montalbano : anticipazioni del film tv in onda Lunedì prossimo - «Amore» : Il Commissario Montalbano - Sonia Bergamasco Il primo dei due nuovi fil de Il Commissario Montalbano è andato in onda questa sera, ma il meglio deve ancora venire: lunedì prossimo, 19 febbraio, andrà in onda Amore, una storia tratta da diversi racconti di Andrea Camilleri, presenti in “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano“. Diretto come sempre da Alberto Sironi, Amore potrebbe veder capitolare Salvo e ...