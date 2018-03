L' ultra destra americana | ' il nostro sogno per l' Italia? Vedere Salvini e Di Maio

8 marzo - l'ultradestra insorge : 'Le donne uccise da partigiani?' : Oggi, 8 marzo, festa delle donne, che secondo Progetto Nazionale, destra radicale, rappresenta una ricorrenza a metà.L'associazione Progetto Nazionale infatti, rivendica i volantini affissi innanzi alle sedi CGIL di Modena, Reggio Emilia, Castellarano, Castiglione delle Stiviere, Mantova, Suzzara e Crema nella notte tra il 7 e l'8 marzo. "Questa ricorrenza, ormai quasi completamente egemonizzata dalla Cgil, dal tema della ...

ultradestra Austria : congratulazione Lega - ora chiudiamo Brennero : Roma, 5 mar. , askanews, Il Partito per la Libertà Austriaco , Fpo, , formazione di Ultradestra al governo in coalizione con i conservatori di Sebastian Kurz, si è congratulato con la Lega per i ...

Delusione CasaPound - soglia sfiorata : l'ultradestra resta fuori : Mentre scorrevano i dati sui monitor, nella sede nazionale di CasaPound, si è sperato per tutta la notte nella possibile impresa: avvicinarsi alla soglia di sbarramento del 3%. Eppure, escludendo ...

Migranti - lo studio : “Propaganda russa ha costruito l’allerta sull’immigrazione e favorito l’ultradestra alla vigilia del voto” : Alimentare la falsa immagine di un’Italia invasa dai rifugiati, cui addossare la colpa della crisi economica, aggravata dall’inerzia dei politici europeisti e dall’Unione Europea. La macchina della propaganda russa, con le sue teste di ponte Sputnik e Russia Today, ha funzionato alla perfezione sui social network nel costruire una narrazione anti-immigrazione attuando una campagna di disinformazione sul tema e favorendo i ...

Berlino - ultradestra supera i socialisti : 21.16 Per la prima volta l'ultradestra dell' Afd supera i socialdemocratici (Spd) in un sondaggio in Germania. Il rilevamento dell'Istituto Insa viene pubblicato dal quotidiano popolare Bild mentre l'Spd sta per affrontare un difficile referendum fra i suoi iscritti per ratificare il nuovo accordo di Grande Coalizione con la Cdu di Angela Merkel. Secondo il sondaggio, l'Spd ha perso 1,5 punti rispetto al precedente rilevamento, attestandosi al ...

Reggio Calabria - comizio blindato per Salvini tra ultradestra e scopellitiani. Fuori le contestazioni : “Buffone - via dal meridione” : “Buffone, via dal meridione”. “Qui non lo vogliamo. Non c’è spazio per lui e per chi si candida con lui”. Sulle note di “Bella ciao” ieri Matteo Salvini è stato contestato a Reggio Calabria dove ha tenuto un comizio con gli altri candidati della Lega. Al cinema, dove è stato organizzato l’incontro, sono accorsi tutti i sostenitori dell’ex governatore Giuseppe Scopelliti, che è riuscito a fare inserire in lista anche il suo ex assessore Tilde ...

Elezioni Lombardia - la Lega cerca (e trova) il sostegno dell’ultradestra. Borghezio : “Lealtà Azione? Di loro mi piace tutto” : Non è passata inosservata la presenza di alcuni militanti di Lealtà Azione, associazione vicina agli Hammerskin milanesi, ai banchetti elettorali dei candidati della Lega. E in occasione della sua terza presenza nei mercati cittadini, Massimiliano Bastoni, candidato alla Regione Lombardia, ha confermato di averne l’appoggio. “Sono dei ragazzi da valorizzare” ha spiegato, aggiungendo di non aver mai visto i loro saluti romani al ...

ultradestra tra ronde - incursioni ed elezioni. Ecco le voci dall’Italia nera : “Basta con la feccia” – VIDEORACCONTO : Molto prima degli spari di Luca Traini sono arrivate le manifestazioni cariche di simbologia e slogan ispirati al nazifascismo come No Ius Soli, Marcia per la patria o presidi anti Rom. Ci sono state le ronde, anzi “passeggiate per la sicurezza” come vengono definite dai promotori. Al Tiburtino III o sul litorale di Ostia. A mettere in fila gli episodi registrati negli ultimi mesi vengono i brividi. E la memoria corre ...

Scritte e adesivi contro il fascismo : nel mirino le sedi dell'ultradestra : Genova - Un nuovo atto vandalico si è perpetrato nella notte: Scritte e adesivi contro il fascismo sono state rinvenute questa mattina nelle sedi di Lealtà Azione La Superba in via Serra, nel centro ...

Milano - Fratelli d'Italia con Lealtà e Azione per il fumetto di ultradestra - il Pd : "Grave per un partito che vuole governare" : Polemiche anche a Monza per l'iniziativa di 'Carcano 91'. Anpi e Aned: "MobilitAzione per bloccarli"

ultradestra - Boldrini : “Grave sottovalutazione dei gruppi neofascisti e neonazisti. E i social sono complici” : La presidente uscente della Camera dei Deputati Laura Boldrini visita il Museo della Liberazione a Roma, per celebrare i settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione. L'articolo Ultradestra, Boldrini: “Grave sottovalutazione dei gruppi neofascisti e neonazisti. E i social sono complici” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Austria - patto conservatori-ultradestra : 03.01 Accordo in Austria tra conservatori ed estrema destra per una coalizione di governo, a due mesi dalle elezioni. "Siamo felici di aver raggiunto questa intesa". Oggi "informeremo il presidente del nostro programma e della nostra squadra", ha detto il futuro cancelliere Kurz, 31enne, leader Ue più giovane. Dopo le ultime politiche il Paese ha svoltato bruscamente a destra: il Partito popolare (Ovp) di Kurz,ex ministro Esteri, ha vinto le ...