Luigi Di Maio | De Gasperi diceva che politica vuol dire realizzare L' appello

Giovanna Melodia e Luigi di Maio/ Ecco chi è la donna paparazzata con il Leader del Movimento 5 stelle : Luigi di Maio e Giovanna Melodia, eco chi è la donna paparazzata con il Leader del Movimento 5 stelle in vacanza in Sicilia; sul web si parla già di amicizia speciale tra i due...

Elezioni - De Luca : “M5s? Luigino Di Maio si è messo il vestitino della Prima Comunione - ma tanti di loro restano violenti” : “Il M5S ha la responsabilità gravissima di aver immesso nella vita pubblica un tasso di violenza che è intollerabile. Violenza nel linguaggio, nel rapporto tra esseri umani, tra interlocutori politici”. Inizia così la lunga invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro i 5 Stelle, nel corso della sua rubrica settimanale su Lira Tv. “Offese continue per anni” – continua – ...

Luigi Di Maio - Movimento 5 Stelle : 'Se non andiamo a governo questa volta ci schiantiamo' : La paura cresce col passare dei giorni e con la legge dei numeri che si fa sempre più impietosa. Perchè i grillini entrati in Parlamento a questa tornata elettorale sono tanti, tantissimi: 335 tra ...

M5S - Luigi DI MAIO : "SENZA DI NOI NIENTE GOVERNO"/ Brunetta : "Aperti a dialogo". Intesa con il centrodestra? : LUIGI Di MAIO su Facebook: il candidato premier sicuro, "nessun governo possibile senza M5s". Poi avvisa gli altri partiti:"Se si alleano contro di noi sono finiti: prepariamo i pop-corn".

M5S - Luigi Di Maio : 'Governo senza di noi sarebbe insulto alla democrazia' : NOn è più il momento di guardare la politica con distacco ma è il momento di stare uniti, noi abbiamo bisogno del vostro sostegno e della vostra forza, è stato il segreto della campagna elettorale e ...

Luigi Di Maio in imbarazzo : Marinella Pacifico - nuova senatrice M5s tra complotti - deliri e balli sexy : Il Movimento 5 stelle ha portato in Senato uno dei suoi astri, Marinella Pacifico . Il suo tour in camper nella provincia di Latina deve aver in qualche modo convinto qualche elettore e la candidata è ...

Elezioni 2018 - Luigi Di Maio : "Governo senza di noi insulto alla democrazia" : "Il nuovo governo dovrà rispettare la volontà dei cittadini che con oltre il 32% hanno votato un programma e una squadra. Noi abbiamo aperto a tutte le forze politiche, abbiamo chiesto a tutti responsabilità per far partire un governo presieduto da me". Luigi Di Maio, in una diretta sul suo account Facebook, parla agli elettori. "Noi siamo determinanti, un governo senza di noi non si può fare e tutti dovranno parlare ...

Luigi Di Maio - la scelta clamorosa : chi sono i due grillini che lo mollano dopo il trionfo : C'è chi lascia Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle il giorno dopo il trionfo elettorale del 4 marzo. Il tempismo in politica è tutto, e forse la scelta di Stefano Ferrero e Roberto Cognetta , due consiglieri regionali grillini della Val d'Aost a, non è arrivata nel momento più propizio. Se non altro, però, ai due ...

MATTEO SALVINI COME Luigi DI MAIO/ Su Governo pressing sul Pd : "Senza intesa politica si vota di nuovo" : MATTEO SALVINI sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza

Luigi Di Maio : il Sud inonda i CAF per il reddito di cittadinanza Video : A pochi giorni dalle avvenute elezioni politiche [Video], sembra che non si parli d'altro. Nelle ultime ore, è spopolata online la notizia che vede gli elettori del 'Movimento 5 Stelle' inondare i 'CAF' di domande e richieste inerenti al presunto modulo, che servirebbe per inoltrare la propria richiesta di ricevere il sussidio più chiacchierato del momento. Di Maio: il reddito di cittadinanza potrebbe costare 17 miliardi al nostro Paese Lo ...

Matteo Salvini come Luigi Di Maio/ Su Governo - Def e presidenze Camere : chiusura dal Pd per alleanza : Matteo Salvini sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza

Luigi Di Maio - perché è il premier perfetto per i poteri forti : il valletto perfetto per far fuori Matteo Salvini e la Lega : Tra il nulla impacchettato con una giacca sartoriale sotto un bel musetto glabro e un leader con barba e felpa amico di Marine Le Pen, i poteri smorti non hanno esitato un secondo a baciare il primo ...