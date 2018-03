LUCA GUADAGNINO | CHIAMAMI COL TUO NOME Nell' America trumpiana non è andata

LUCA GUADAGNINO - Chiamami col tuo nome/ Elezioni - dobbiamo ascoltare esito delle urne (Che tempo che fa) : Luca Guadagnino, regista del film Chiamami col tuo nome, sarà ospite della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera. Già prepara il sequel della pellicola(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:24:00 GMT)

Chiamami col tuo nome 2 : è in arrivo il sequel del film premio Oscar di LUCA Guadagnino : ... aggiungendo poi che i protagonisti saranno ancora una volta Armie Hammer e Timothée Chalamet , fffiu , ma che lo sfondo sarà differente: "Vedrete molta East Coast, viaggeranno per il mondo". Più ...

LUCA GUADAGNINO regala l’Oscar all’Italia con Chiamami col tuo nome : Premio Oscar per La creatura anfibia, Dio o mostro a seconda dello sguardo che vi si posa, di Guillermo Del

Oscar 2018 : l'Italia fa il tifo per "Chiamami col tuo nome" di LUCA Guadagnino : In attesa dell'avvio della 90esima edizione degli Oscar, il popolo di Twitter dall'Italia fa il tifo per Luca Guadagnino. Il suo "Chiamami col tuo nome" concorre con quattro nomination - migliore film, canzone originale (Sufjan Stevens - Mistery of love), migliore sceneggiatura non originale (adattata da James Ivory) e Timothée Chalame migliore attore - e i connazionali sperano che il regista riesca a portare a casa almeno una statuetta.I ...

LUCA GUADAGNINO/ Bafta 2018 : “Chiamami col tuo nome” vince per l'adattamento. Il regista pensa al sequel : Il film di LUCA GUADAGNINO “Chiamami col tuo nome” si è aggiudicato il premio per il miglior adattamento con la sceneggiatura di James Ivory ai Bafta 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 14:56:00 GMT)

BAFTA 2018 : il trionfo di «Tre Manifesti». Premiato anche LUCA Guadagnino : «Sorridete, sorridete». «Mostrate il premio». «In alto, più in alto». Davanti alle richieste insistenti dei fotografi, Sam Rockwell e Frances McDormand nutrono la stessa insofferenza dei bambini al momento della foto di famiglia. Hanno vinto il BAFTA Awards come miglior attrice protagonista e miglior attore non protagonista per Tre manifesti a Ebbing, Missouri, ma la felicità per il traguardo raggiunto non passa dai sorrisi immortalati dai ...

Bafta 2018 - tutti i premi degli Oscar britannici : c’è anche Chiamami col tuo nome di LUCA Guadagnino : In attesa della notte degli Oscar a Londra sono stati consegnati i Bafta. Il film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome si è aggiudicato il premio per il miglior adattamento firmato da James Ivory. Un buon viatico per la serata in programma il 4 marzo a Los Angeles, nella quale il film si presenta con quattro candidature: miglior film, miglior attore a Timothée Chalamet, miglior sceneggiatura non originale a James Ivory e miglior canzone a ...

"Chiamami col tuo nome" di LUCA GUADAGNINO vince il Bafta come miglior adattamento. A "Tre manifesti" 5 premi : Il film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome strappa un riconoscimento ai Bafta, in vista degli Oscar. La pellicola, tratta dal romanzo di di Andre Aciman e capitolo finale della trilogia del desiderio del regista siciliano, si è aggiudicata il premio per il miglior adattamento firmato da James Ivory. Un buon viatico per la serata in programma il 4 marzo a Los Angeles, nella quale il film si presenta con quattro candidature: miglior ...

