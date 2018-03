Loretta Goggi Fabio Fazio mi ha censurato e pensare che l' ho scoperto io Ieri e Oggi

Loretta Goggi : "Gianni? La morte l'ha portato via dai teleschermi non da me" : Loretta Goggi si racconta in un'intervista a Verissimo . La cantante e attrice parla del suo lato privato e del dolore che l'ha accompagnata negli ultimi anni dopo la morte del marito, Gianni Brezza : ...

Loretta Goggi : Gianni? La morte l'ha portato via dai teleschermi non da me : Loretta Goggi si racconta in un'intervista a Verissimo. La cantante e attrice parla del suo lato privato e del dolore che l'ha accompagnata negli ultimi anni dopo la morte del marito, Gianni Brezza: "La morte l'ha portato via dai teleschermi non da me, noi stiamo insieme. È stata una storia complicata, combattuta ma degna di essere vissuta. Sono contenta di non aver sbagliato, ho capito che era l'uomo per me. Il ...

Loretta Goggi piange a Verissimo per il marito scomparso : Verissimo: Loretta Goggi piange durante l’intervista con Silvia Toffanin La morte del marito Gianni Brezza è ancora una ferita aperta per Loretta Goggi. L’artista non ha dimenticato – e mai lo farà – l’uomo che le è stato affianco per oltre trent’anni. Nell’ultima intervista a Verissimo, Loretta non ha potuto fare altro che emozionarsi nel […] L'articolo Loretta Goggi piange a Verissimo per il ...

