LORENZO CRESPI DA BARBARA D' URSO Arrabbiato e provato | affetto profondo per

Domenica Live / Anticipazioni : LORENZO CRESPI - Ronn Moss e Diego Dalla Palma ospiti della d’Urso (11 marzo) : Domenica Live, Anticipazioni e ospiti di oggi 11 marzo 2018: Lorenzo Crespi, Diego Dalla Palma, Ronn Moss, Morena Funari, Mercedesz Henger protagonisti in studio da Barbara d'Urso.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 12:59:00 GMT)

LORENZO CRESPI da Barbara d'Urso/ "Vado da lei anche se sto per morire : finalmente potrò lavarmi" : Lorenzo Crespi ha passato una settimana difficile, a favor di social, e per lui si riaprono le porte di Domenica Live, quali saranno le sue dichiarazioni a riguardo?(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:15:00 GMT)

LORENZO CRESPI dichiarazioni shock : 'Sto morendo e nessuno cerca di aiutarmi!' Video : Era da parecchio tempo che non si avevano più notizie di Lorenzo Crespi. Dopo un breve periodo in cui lo si era visto chiedere aiuto dal salotto pomeridiano di Barbara D'Urso, non si è saputo più nulla. Fino a qualche giorno fa, quando ha deciso di utilizzare il suo profilo Twitter per sfogarsi e denunciare tutti coloro che nell'ultimo periodo non lo hanno più aiutato, aggravando così la sua situazione gia' troppo precaria. Tra questi pare ...

“Disumani… cosa mi hanno fatto.” Prosegue il dramma di LORENZO Crespi. In questi giorni l’ex attore ha denunciato la sua situazione : malato e indigente - non ha dove vivere. Ma adesso tutto è precipitato e quello che sta passando lo sta distruggendo : Il dramma di Lorenzo Crespi Prosegue senza sosta. Solo qualche giorno fa sul suo profilo Instagram l’ex attore aveva denunciato la sua difficile situazione, dovuta a problemi di salute. Una malattia ai polmoni gli ha impedito in questi anni di lavorare, dal 2014, e adesso si trova in condizioni di indigenza. “Non sono riusciti a organizzare il ricovero per oggi. Dicono domani mattina perché ci devo stare almeno tre giorni e mi devono ...

