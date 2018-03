Lo slalom parallelo di Luigi e Matteo

Sci alpino - City Event Stoccolma 2018 : orario diretta tv slalom parallelo : Appuntamento infrasettimanale con la Coppa del Mondo di #Sci alpino per il City Event di #Stoccolma che si disputa oggi, martedì 30 gennaio, con inizio alle ore 17.45. Ultima tappa maschile e penultima femminile prima delle Olimpiadi invernali [VIDEO], la gara sul tracciato ‘SkiStar's Hammarbybacken, sulla collina che domina la capitale svedese, prendera' il via con il primo turno corrispondente agli ottavi di finale per procedere nel tabellone ...