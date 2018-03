Lite fuori dal locale | vola un cubetto di porfido Arriva la polizia

Prezzo cambio schermo - batteria e non solo su Huawei P8 e P8 Lite fuori garanzia : listino ufficiale : Non sono pochi i possessori di un Huawei P8 e P8 Lite 2015 in Italia. Qual è il Prezzo di ricambi per il display, batteria o altre componenti hardware che necessitano di essere svecchiate sugli esemplari dei due device fuori garanzia? Per non essere colti impreparati di fronte alla richiesta di qualche centro autorizzato e non, ecco che dal sito Huawei Italia raccogliamo i reali costi delle principali unità hardware che possono essere ...