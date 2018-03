L’Italia è stata battuta 38-14 dal Galles nella quarta giornata del Sei Nazioni

Tumore alla prostata - L’Italia in prima linea per nuova terapia a ultrasuoni : Una tecnica innovativa, descritta come una vera e propria rivoluzione nella diagnosi precoce per la cura del cancro alla prostata. E’ la terapia a ultrasuoni focalizzati guidati da risonanza magnetica (MRgFUS), grazie alla quale oggi è possibile non solo individuare, ma anche trattare con estrema precisione, e in modo non invasivo, forme tumorali localizzate preservando la qualità della vita dei pazienti. Dei risultati clinici e degli ...

L’Italia di rugby è stata battuta 34-17 dalla Francia nella terza giornata del Sei Nazioni : La Nazionale di rugby ha perso 34-17 contro la Francia nel primo incontro della terza giornata del Sei Nazioni 2018. Al Velodrome di Marsiglia l’Italia è stata in partita per un tempo, concluso sul punteggio di 11-7 per la Francia. The post L’Italia di rugby è stata battuta 34-17 dalla Francia nella terza giornata del Sei Nazioni appeared first on Il Post.