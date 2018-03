L’Isola dei Famosi – Ottava puntata del 12 marzo 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con

L’Isola dei Famosi alla canna del gas punta (ancora) su Valeria Marini : Valeria Marini all'Isola dei Famosi L’Isola dei Famosi 2018 non sa più dove andare a parare, e si rivolge ancora una volta a Valeria Marini. La bionda show-girl sarà infatti in studio nella puntata di domani e poi partirà alla volta dell’Honduras (ma per vederla in Palapa con gli altri naufraghi bisognerà aspettare la prossima settimana). Una scelta che mette la ciliegina sull’evidente stallo a cui quest’edizione è ...

Daniele Bossari abbandona L’Isola dei Famosi! : La novella ci è giunta fresca fresca in queste ore! A quanto pare Daniele Bossari ha deciso di abbandonare L’Isola Dei Famosi in qualità di opinionista! Per quale motivo? La verità vi sconvolgerà! Daniele Bossari è stato il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip con il 52% di preferenze rispetto a Luca Onestini. Successivamente gli autori della tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi, gli hanno proposto di ...

Valeria Marini alL’Isola dei Famosi : scontro con Francesca Cipriani : Isola dei Famosi, arriva Valeria Marini: si prevede uno scontro con Francesca Cipriani Grossa novità in arrivo all’Isola dei Famosi. Sta per sbarcare in Honduras Valeria Marini. O almeno così ha rivelato su Internet Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo e Nuovo Tv. Il giornalista si è dimostrato nelle ultime settimane una fonte più che attendibile: […] L'articolo Valeria Marini all’Isola dei Famosi: scontro con Francesca ...

Valeria Marini arriva alL’Isola dei Famosi come guest-star : L’Isola dei Famosi anticipazioni: arriva Valeria Marini Poco fa il noto direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti ha lanciato uno scoop sui social, che ha lasciato tutti senza parole. Difatti l’ex opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live, sul suo profilo personale del noto social network instagram, ha pubblicato una foto di Valeria Marini, e nella didascalia ha annunciato quanto segue: “Valeria Marini entra ...

Max Biaggi niente sorpresa a Bianca sulL’Isola dei famosi : Bianca Atzei durante la sua partecipazione a “L’isola dei famosi” ha avuto dei momenti di nostalgia e dolore, pensando alla fine della sua storia d’amore, ma è stata in grado di superarli grazie anche all’aiuto di Filippo Nardi. I due si sono lasciati poche settimane prima della partenza di Bianca per il reality. La cantante ha detto che la decisione presa di Biaggi è avvenuta da un giorno all’altro, proprio dopo il grave ...

Daniele Bossari lascia L’Isola dei Famosi per colpa di Alessia Marcuzzi? : Isola dei Famosi: Daniele Bossari se ne va a causa di Alessia Marcuzzi? Daniele Bossari lascia L’Isola dei Famosi 2018? E’ stata questa l’indiscrezione lanciata dal portale di gossip Tuttosulgossip.it poco fa. Un’indiscrezione, che se confermata avrebbe proprio del clamoroso. Difatti, secondo il portale, Bossari, dopo il termine dell’ultima puntata del reality show vip, pare si sia lamentato con gli autori per via ...

Daniele Bossari forse abbandona L’Isola dei famosi : Dopo il caso Monte – Henger scoppia una nuova polemica sul programma l’isola dei famosi. “L’opinionista Daniele Bossari potrebbe abbandonare la trasmissione”, è l’indiscrezione che corre sul web. Secondo il sito “Tuttosulgossip”, la decisione di Bossari deriverebbe da un forte malcontento esploso durante una delle puntate del reality. I concorrenti in Honduras non avrebbero risposto alle domande di Bossari, preferendo ...

“Daniele Bossari lascia L’Isola dei Famosi”. La notizia bomba dopo le polemiche : attaccato da tutti (vip compresi) sui social - il vincitore del Gf Vip pronto al clamoroso addio. I motivi della scelta a sorpresa : Continua a non trovare pace questa edizione 2018 de L’isola dei Famosi, nata all’insegna delle polemiche e proseguita per settimane e settimane sulla stessa falsariga, con accuse e scandali che si susseguono a un ritmo ormai serratissimo. Prima il canna-gate, che continua ad avere strascichi dopo le accuse di Eva Henger a Francesco Monte. Poi il caso omofobia che ha visto coinvolto Franco Terlizzi. Poi, in rigoroso ordine ...

GIUCAS CASELLA / La profezia sul vincitore delL’Isola dei Famosi. La voglia di tornare in Honduras (Verissimo) : Il mentalista ed ex concorrente dell’Isola dei famosi 2018, GIUCAS CASELLA, è ospite questo pomeriggio nel salotto di Verissimo per raccontare la sua esperienza honduregna.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:35:00 GMT)

GIUCAS CASELLA / La profezia sul vincitore delL’Isola dei Famosi (Verissimo) : Il mentalista ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2018, GIUCAS CASELLA, è ospite questo pomeriggio nel salotto di Verissimo per raccontare la sua esperienza honduregna.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:12:00 GMT)

Striscia la notizia - Celentano sapeva del Canna-gate alL’Isola dei Famosi 2018?/ Video - “Tutta colpa di Eva!” : Striscia la notizia torna questa sera venerdì 9 marzo, alle 20.40 su Canale 5. Ficarra e Picone presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 21:28:00 GMT)

“Ecco chi vincerà L’Isola dei Famosi”. Giucas Casella lo sa. Ospite di Verissimo - il sensitivo ha lanciato la bomba. In Honduras i concorrenti stanno lottando per la vittoria - ma i giochi secondo l’ex naufrago sono già fatti : Silvia Toffanin in imbarazzo : Inaspettatamente ha dato forfait ed è uscito dall’Isola dei Famosi prima del tempo, ma Giucas Casella con una costola rotta non poteva proprio andare avanti. Ora che è tornato in Italia, il sensitivo ha fatto i suoi ‘magici’ pronostici e ha rivelato che vincerà il reality. Tra gli ospiti della puntata del 10 marzo di Verissimo c’è anche lui e ovviamente non poteva sottrarsi alla rivelazione. Riguardo alla sua partenza dall’Honduras ha ...

Giucas Casella a Verissimo rivela chi vincerà L’Isola dei famosi : Giucas Casella è tra gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 10 marzo, in onda dalle 16.10 su Canale 5. Ecco le principali dichiarazioni nell’intervista a Silvia Toffanin. Giucas Casella come sta dopo il ritiro dall’Isola dei famosi “Sono un leone, sto benissimo e voglio tornare sulL’isola. Lunedì ho i risultati medici e se […] L'articolo Giucas Casella a Verissimo rivela chi vincerà L’isola dei famosi proviene da ...

Stefano De Martino : i vestiti delL’Isola dei Famosi vengono scelti dalla fidanzata : vestiti Stefano De Martino all’Isola dei Famosi: tutto merito di Gilda Ambrosio Avete notato il nuovo look di Stefano De Martino all’Isola dei Famosi? Camicie e pantaloni di lino, uno stile decisamente più sofisticato e elegante di quanto mostrato fino ad oggi in altri programmi dal ballerino campano. Ebbene, la trasformazione è tutto merito della […] L'articolo Stefano De Martino: i vestiti dell’Isola dei Famosi vengono ...