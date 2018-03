Legnano | arrivano i corsi prematrimoniali laici aperti anche a coppie gay | ad

ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 marzo 2018) Sempre più persone scelgono oggi il matrimonio civile per questo il Comune di, nel milanese, ha deciso di organizzare un corso prematrimoniale per le unioni laiche, aperto a tutti:allegay. Gli incontri sono tenuti da uno psicologo, una coppia guida, un avvocato matrimonialista, un consulente familiare eda don Paolo Gessaga, uno dei parroci diche si è detto pronto ad accogliere tutti per spiegare cosa significhi superare la concezione più idealistica del matrimonio. A darne notizia è Il Giorno, che spiega come questa iniziativa sia nata dalla proposta dall’associazione Famiglia in ascolto, che organizza cinque appuntamentiin collaborazione con il Comune. D’ora in avanti quindi, a chiunque si sposerà con rito civile o chiederà un’unione civile verrà sottoposta in automatico la possibilità di seguire il corso. Dal canto suo, ...