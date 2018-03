Le strade chiuse e i cambiamenti viabilistici della settimana a Lecco

Autostrade ancora chiuse e altre con disagi per il maltempo : La neve di questi giorni continua imperterrita a cadere su tutta l'Italia creando disagi per la mobilità. I vari comuni stanno intervenendo senza sosta per garantire la massima sicurezza su marciapiedi e strade. La parte che ne risente di più, però, e che sappiamo essere difficile da gestire in queste situazioni, sono le Autostrade. I mezzi per togliere la neve e per spargere il sale sono sempre in azione ma a dare problemi è il ghiaccio ...

Autostrade chiuse - code e incidenti sull'A1 : Maltempo e gelicidio imperversano sull'Italia del Nord, con diversi tratti di Autostrade chiuse al traffico. La situazione più critica in Emilia-Romagna: secondo la Polstrada da ieri sera ci sono ...

Maltempo - A12 bloccata per ore. Code sull'Aurelia. Stop treni Genova. Riaperte autostrade chiuse per pioggia gelata : Il fenomeno delle piogge gelate, che rendono immediatamente le superfici su cui cadono delle lastre di ghiaccio, sta interessando vari tratti autostradali, alcuni chiusi al traffico per diverse ore, ...

Gelicidio : riaperte le autostrade chiuse per pioggia gelata : autostrade per l’Italia spiega in una nota che alle ore 11:40 sono state completamente riaperte le autostrade A1 Milano-Napoli, A14 Bologna-Taranto e A13 Bologna-Padova, chiuse in precedenza a causa di un eccezionale fenomeno di pioggia gelata in atto dalla tarda serata di ieri. Nei tratti interessati sono in atto le ultime operazioni di navettaggio (Safety Car) effettuate con le pattuglie della Polizia Stradale e i mezzi operativi di ...

