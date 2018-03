Le Pen fa i complimenti all' invidiato Salvini E ricorda la caduta di Renzi | il

huffingtonpost

(Di domenica 11 marzo 2018) Marine Le Pen è stata rieletta a Lille, dal Congresso del Front National, presidente del partito, con il 100% dei suffragi. Era l'unica candidata. Marine comincia così il suo terzo mandato alla testa del partito che guida da quando, nel 2011, successe al padre e fondatore Jean-Marie, da oggi fuori dal partito per decisione del Congresso, che ha abolito la sua carica di "presidente onorario".Secondo la presidente il nuovo nome del Front National dovrà essere Rassemblement National (Unione Nazionale). L'obiettivo di ribattezzare la formazione di estrema destra è di completare il suo "rinnovamento, condizione del suo successo", ha dichiarato Le Pen nel discorso pronunciato in chiusura del 16esimo congresso. Il nuovo nome sarà sottoposto al parere dei militanti del partito tramite voto via posta e il risultato non sarà noto entro sei settimane. "Il ...