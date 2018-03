Le Olimpiadi? Non più un male | l' inversione di Grillo per aiutare Appendino

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : dopo le Olimpiadi si riparte da Crans Montana. Goggia - Schnarf e Brignone a caccia del podio : Neanche il tempo di mettere da parte le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e subito ricomincia la Coppa del Mondo di sci alpino. Il circuito femminile fa tappa in Svizzera, a Crans Montana, dove sono in programma un superG ed una combinata alpina. Proprio in terra coreana il supergigante ha probabilmente regalato una delle più incredibili sorprese di tutti i Giochi, con la vittoria di Ester Ledecka. che poi ha saputo bissare l’oro ...

Olimpiadi invernali 2018 - 10 cose che non dimenticheremo : Cosa resterà delle Olimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang ora che il braciere olimpico si è spento e la fiamma ha ripreso il suo viaggio verso Tokyo 2020? Cosa ricorderemo di questi 16 giorni in cui il curling è valso quasi quanto il calcio? Medaglie, certo, imprese sportive. Ma anche storie e vicende umane che ci hanno toccato. Il Girl Power Azzurro Se l’Italia va via da Pyeongchang con il miglior medagliere dai tempi di Torino 2006, il ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018. Bilancio Italia : bicchiere mezzo vuoto. Non basta un grande Pellegrino : Un campione e poche, pochissime altre certezze. Il fondo azzurro torna da PyeongChang con una medaglia d’argento, griffata Federico Pellegrino e pochissimo altro su cui poggiare le basi per il prossimo quadriennio olimpico. Alla fine le delusioni hanno superato di gran lunga le soddisfazioni, che, di fatto, sono state una sola, nella sprint a tecnica classica, per la grande prestazione del valdostano che si conferma nell’elite ...

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : un’Italia in rosa con Sofia Goggia e Federica Brignone. Gli uomini chiudono ancora a zero : Sono state le Olimpiadi Invernali delle donne per l’Italia e soprattutto per lo sci Alpino azzurro. Sofia Goggia è entrata nella leggenda dello sport italiano. La bergamasca è la prima sciatrice azzurra capace di conquistare la medaglia d”oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali. Un risultato eccezionale e che è solo il punto di partenza per una carriera che si prospetta essere tra le più vincenti di sempre. Il futuro è tutto dalla ...

Sport invernali - la stagione non è finita con le Olimpiadi! Tra Coppe del Mondo e Mondiali - marzo e aprile di fuoco! : Le Olimpiadi invernali di PyeongChang si sono ufficialmente concluse con la Cerimonia di Chiusura che ha regalato emozioni nella cittadina della Corea del Sud ma gli Sport della neve e del ghiaccio non hanno concluso qui la propria stagione! Ci sono ancora tante gare in questo ultimo mese del periodo più freddo dell’anno: l’Equinozio di Primavera è atteso per il 20 marzo e da oggi fino a quel giorno gli appassionati potranno ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 – Giovanni Malagò : “Italia da 7. A Pechino per fare meglio. L’emozione più forte? L’oro di Fontana. Non mancano le ombre…” : L’Italia ha concluso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con dieci medaglie (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi). La nostra Nazione è tornata in doppia cifra dopo 12 anni e ha rivinto dei titoli dopo l’edizione a secco di Sochi 2014. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha tracciato un bilancio finale in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il numero 1 dello sport azzurro ha ribadito il suo voto alla spedizione, ...

Nostalgia delle Olimpiadi? Su OA Sport non finiscono mai… Abbuffata di eventi - in attesa di Giochi del Mediterraneo ed European Championships…. : Su OA Sport le Olimpiadi durano quattro anni. Questa è una delle filosofie della nostra testata: i Giochi non si consumano soltanto nelle consuete due settimane di gare che ci appassionano a febbraio o ad agosto (versione invernale o estiva che sia). I cinque cerchi fanno da sfondo alle competizioni Sportive per tutto il quadriennio, l’assegnazione delle medaglie è il coronamento di un vero e proprio percorso che dura diverse stagioni e ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia promossa e di nuovo competitiva. Donne al potere - ma non manca qualche ombra : Bilancio più che positivo per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Raggiunto l’obiettivo delle 10 medaglie fissato dal presidente del Coni Giovanni Malagò, anche se è lecito pensare che il numero uno dello sport Italiano avesse stabilito un traguardo minimo e prudenziale, ben consapevole al tempo stesso di poter contare su potenzialità addirittura superiori. La spedizione azzurra ha dimostrato in effetti di poter ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’OAR si gioca l’oro contro la Germania che non t’aspetti : PyeongChang 2018 volge al termine. Uno degli eventi più attesi dei Giochi, che come al solito si terrà nell’ultima giornata. Non è la finale che ci si attendeva alla vigilia, o almeno lo è a metà, ma non per questo non sarà una partita divertente perché entrambe le formazioni hanno ampiamente meritato di arrivare a giocarsi l’oro. Meriti diversi, chiaramente. L’OAR si è rivelato una corazzata. I russi, arrivati a PyeongChang, ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Fabrizio Curtaz : “L’Italia ha migliorato Sochi del 100%. Rammarico per non aver espresso tutto il potenziale” : Oggi si sono concluse le gare di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia chiude la spedizione con due medaglie, entrambe di bronzo: quella conquistata da Dominik Windisch nella sprint e quella raccolta con la staffetta mista. Il bottino complessivamente è buono visto che si tratta di uno dei migliori risultati della storia ma spicca lo 0 nel settore femminile. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha stilato il ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la Germania non si ferma più! Canada battuto 4-3 : è finale! : Non è il Miracle on Ice delle Olimpiadi del 1980 ma ci va molto, molto vicino. La Germania prosegue la sua favola a PyeongChang 2018 e si qualifica per la finale del torneo di Hockey su ghiaccio battendo il Canada per 4-3. È stata una semifinale pazzesca, in cui è successo di tutto. Una girandola di emozioni che alla fine ha premiato la squadra tedesca, cinica nello sfruttare le incertezze della squadra canadese e abile nel difendere con i denti ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : staffetta maschile. Svezia : oro incredibile! Norvegia : Svendsen sbaglia ed è argento - Germania bronzo nonostante Schempp. Italia e Francia staccatissime : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È l’ultima gara del Biathlon a queste Olimpiadi. La staffetta mista è pronta a regalare spettacolo. Due favorite su tutte, Francia e Norvegia. Due squadre che hanno quartetti di alto LIVEllo, oltre a poter contare su due veri e propri fenomeni, Martin Fourcade e Johannes Boe. I primi due gradini del podio sembrano già ...