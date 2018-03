Le due forze contrapposte che si giocano l' Italia

Salvini : “Presidenza Camera e Senato? Ci sono due forze che hanno vinto. Non è difficile capire con chi si ragiona” : Per le presidenze di Camera e Senato “sarebbe una follia fare il contrario di quello che gli italiani hanno scelto la settimana scorsa. Ci sono due forze politiche che hanno vinto le elezioni non penso che sia molto difficile capire con chi si ragiona”. Così Matteo Salvini intervenendo alla scuola di politica della Lega a Milano. L'articolo Salvini : “Presidenza Camera e Senato? Ci sono due forze che hanno vinto. Non è difficile ...

Napoli - guerriglia urbana tra corteo anti-Casapound e le forze dell’ordine. due feriti : guerriglia urbana a Napoli con gli scontri tra le forze dell’ordine e gli attivisti dei centri sociali in corteo per protestare contro un appuntamento elettorale di Casapound. Il corteo , che era iniziato nel pomeriggio di domenica al suono dello slogan “siamo tutti antifascisti“, a un certo punto è riuscito ad avvicinarsi all’hotel dove c’era il leader del movimento di destra. L’area di accesso all’albergo era presidiata ...

Astronomia : due telescopi uniscono le loro forze per “catturare” una coppia di galassie dall’aspetto singolare : Un pinguino intento a sorvegliare un uovo: è questa la prima impressione che si ha guardando il ritratto di Arp 142, nome collettivo di due galassie distanti e in procinto di fondersi, osservate congiuntamente dai telescopi Hubble (Nasa–Esa) e Spitzer (Nasa). I due esploratori spaziali hanno lavorato in sinergia per mostrare nell’infrarosso (Spitzer) e nel visibile (Hubble) queste due entità impegnate in una complessa ‘danza’ ...