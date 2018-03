Le date dell’instore tour di Valerio Scanu per il libro Giuro di dire la verità dalla A

Nuove date dell’instore tour di Mr.Rain per l’album Butterfly Effect : tutti gli eventi firmacopie : Prosegue l'instore tour di Mr.Rain per Butterfly Effect, il nuovo album di inediti pubblicato il 26 gennaio scorso. Il tour di firmacopie riprende l'8 marzo da Pescara, e proseguirà per tutto il mese di marzo nelle principali città italiane, prima di concludersi il 20 marzo a Saronno e Varese. Butterfly Effect è il secondo progetto discografico del giovane rapper bresciano, che fa seguito all'album Memories pubblicato due anni fa. Il disco ...

I Ministri hanno annunciato le date dell’instore tour di “Fidatevi” : Se non vedi l’ora di incontrare I Ministri segnati le date dell’instore tour di “Fidatevi”, il loro prossimo disco di inediti in uscita il 9 marzo. Davide Autelitano (voce e basso), Michele Esposito (batteria) e Federico Dragogna (chitarra) faranno tappa in 10 città italiane per incontrare di persona i loro fan. Nel post qui sopra hanno anche annunciato anche l’arrivo di un nuovo singolo, il secondo estratto dal ...

Rimandati i firmacopie di Giovanni Caccamo a Milano e Firenze : le nuove date dell’instore tour : Gli appuntamenti firmacopie di Giovanni Caccamo a Milano e Firenze sono stati posticipati. Il cantante ha comunicato stamattina di essere costretto a rimandare le prime due tappe dell'instore tour promozionale dopo Sanremo 2018 a causa delle sue condizioni di salute che non gli consentono di far fronte all'impegno preso. "Purtroppo questa mattina mi sono svegliato con febbre alta e cali di pressione", spiega Giovanni Caccamo con un post su ...

Al via i firmacopie di Fabrizio Moro per la raccolta Parole - Rumori e Anni : date dell’instore tour dopo Sanremo : Alla vigilia del ritorno a Sanremo, stavolta per la prima volta in coppia, è stato annunciato il calendario dei firmacopie di Fabrizio Moro, che presenterà al pubblico il best of Parole, Rumori e Anni Vol.1 in uscita il 9 febbraio. La raccolta da 13 canzoni è un modo per celebrare il decennale di carriera, l'Anniversario dell'uscita del fortunato album Pensa, ma senza rinunciare all'originalità, visto che i brani sono "ri-arrangiati, ...

Emma Marrone : ecco tutte le date dell’instore tour di “Essere qui” : Emma annunciato le date dell’instore tour del nuovo album “Essere qui”, in uscita venerdì 26 gennaio (dai un’occhiata cliccando qui alla tracklist). [arc id=”a205bd48-f640-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Proprio da venerdì 26, Emma inizierà l’instore tour da Roma, dove incontrerà i suoi affezionatissimi fan. Apri l’agenda e segnati tutte le date: 26 gennaio – Discoteca Laziale di ROMA (Via Giovanni ...