Lazio stanca e ingenua salvata da Immobile

Lazio - Inzaghi : 'Solo chi non ha obiettivi si stanca. Ora sotto con il Sassuolo' : Archiviata la sfida d'Europa League contro la Steaua, la Lazio ritrova il campionato. Alla vigilai del match contro il Sassuolo, in programma domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il tecnico ...

Lazio - squadra stanca e Inzaghi concede un giorno libero : da domani testa al Napoli. Luis Alberto rinnova sino al 2022 : Un giorno di riposo per ricaricare le batterie. Simone Inzaghi ha fissato la ripresa degli allenamenti per domani pomeriggio. La sconfitta per 2-1 contro il Genoa ha lasciato l'amaro in bocca in casa ...