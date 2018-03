Lazio | l' ira di Immobile | ' Con noi non vanno mai a vedere il Var'

Lazio : de Vrij partira' per Cagliari : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Slittata alla settimana prossima l'audizione in procura antidoping, e in attesa dei chiarimenti da fornire alla Nado Italia, Stefan de Vrij partirà regolarmente per la trasferta ...

Milan-Arsenal - rossoneri senza personalità : servirà impresa a Londra. Lazio-Dinamo Kiev - quanti rimpianti! : Milan-Arsenal, rossoneri senza personalità: servirà impresa a Londra. Lazio-Dinamo Kiev, quanti rimpianti! Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Arsenal- Una sconfitta netta, totale, forse inaspettata. L’Arsenal espugna San Siro e ipoteca il passaggio del turno. E’ stato un Milan arrendevole e privo di personalità. Come sottolineato da Bonucci, ...

Calcio - Europa League 2018 : Lazio-Dinamo Kiev 2-2 nell’andata degli ottavi di finale. Servirà l’impresa in trasferta : Lazio e Dinamo Kiev impattano per 2-2 nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2018 di Calcio e rimandano ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno, che si giocherà tra sette giorni in Ucraina. Vantaggio ospite con Tsygankov al 52′, pari di Immobile al 54′, poi Anderson firma il sorpasso al 62′. Pari definitivo di Moraes, entrato da poco, al 79′. Rimpianti per un palo di Immobile nel corso ...

LIVE Lazio-Dinamo Kiev - Europa League 2018 in DIRETTA : 2-2. Palo di Immobile all’ultimo respiro - servirà l’impresa al ritorno : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI Lazio-Dinamo Kiev Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita Lazio-Dinamo Kiev, valida per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio, che andrà in scena questa sera alle 21.05 allo stadio Olimpico di Roma. I due precedenti tra Dinamo e Lazio risalgono alle due sfide della fase a gironi della Champions League 1999/2000, quando, a cavallo tra vecchio e nuovo millennio, i capitolini si ...

Lazio-Juventus - le pagelle : Khedira annulla Milinkovic : 1 di 5 Successiva TORINO - Ecco le pagelle dopo la vittoria della Juventus all'Olimpico contro la Lazio: partita decisa dalla prodezza di Dybala al 93'. BUFFON 6 Un solo serio tentativo, quello di ...

Lazio - Inzaghi : "Domani servirà la gara perfetta. La Juve arriva al momento giusto" : Perdere senza esser mai stati battuti. L'eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata solo ai rigori contro il Milan, brucia ancora. Inzaghi però è già concentrato sul campionato. Domani a Roma arriva la ...

“La droga? Io so tutto…”. Isola - Selvaggia Lucarelli choc contro Alessia Marcuzzi. La furia della blogger e quella brutta riveLazione : “La roba l’ho vista girare - ecco quando e dove…” : Non c’è pace all’Isola dei Famosi dopo il famoso quanto inutile “Canna gate” di Francesco Monte ed Eva Henger. Ora però a gettare benzina sul fuoco, ci pensa Selvaggia Lucarelli che ha ben pensate di scrivere un post al vetriolo contro Alessia Marcuzzi e in maniera più o meno indiretta a Ilary Blasi. La giornalista e blogger ha infatti pubblicato una lunga missiva su Facebook contro le due conduttrici, criticando pesantemente la loro ...

Lazio-Juventus - le probabili formazioni : out Higuain e Dybala - Basta sostituirà Marusic : Messa alle spalle la Coppa Italia, Lazio e Juventus si preparano ad affrontare uno dei big match in programma nella 27giornata, snodo fondamentale per le ambizioni Champions e scudetto di entrambe le ...

Stop ai contratti pirata : intesa Confindustria-sindacati sulle reLazioni industriali : Con un rush finale che serve innanzitutto a fissare un punto fermo prima delle elezioni Confindustria, Cgil , Cisl e Uil , dopo mesi di trattative, hanno raggiunto un’intesa su come dovranno essere in futuro i contratti di lavoro. E soprattutto su come dovranno essere calcolati gli aumenti futuri. Ma l’intesa sul nuovo modello contrattuale e le re...

“Le nomination sono pilotate”. Isola - la riveLazione choc a Striscia la Notizia. L’audio registrato di nascosto smaschera il programma e tira in ballo un ‘grosso’ nome : nomination e televoto regolare all’Isola dei Famosi? Secondo Striscia la Notizia, che ha rivelato un nuovo audio di due concorrenti, la risposta è no. Secondo i fuori onda fatti ascoltare al pubblico nel servizio di Valerio Staffelli, Andrea Marchi, capo-autore della trasmissione ”L’Isola dei famosi”, avrebbe cercato di indirizzare le nomination dei concorrenti, presentandosi sull’Isola, prima chiedendo le ...

Maltempo - domani in arrivo neve - pioggia e vento forte : diramata allerta anche per il Lazio : Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità, che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell'Italia. Al contempo,...

Siracusa - una strada per ricordare l'avvocato Giuseppe Brandino. Oggi la cerimonia di intitoLazione : ... soprattutto, una persona speciale per la grande generosità e disponibilità verso gli altri, tutte caratteristiche che ci piace ricordare assieme al suo impegno nello sport e nella politica. Come ...

Lazio - dopo De Vrij i tifosi soffriranno anche per Milinkovic-Savic : sarà un po’ diverso… le mosse di Lotito! : I tifosi della Lazio sono stati in formati nei giorni scorsi dell’addio a fine stagione di Stefan De Vrij. Una notizia shock per i supporters laziali che hanno sperato sino all’ultimo nel rinnovo. C’è stato chi in merito a tale addio a parametro zero, ha puntato il dito contro la società, ma nell’occasione Lotito non ha colpe. La Lazio ha gestito la situazione al meglio. Innanzi tutto ha informato i tifosi passo dopo ...