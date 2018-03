Lazio | Inzaghi | ' Il Var? In questo momento gli episodi non ci sono favorevoli'

Lazio - Inzaghi : 'Penalizzati ancora una volta dal VAR' : 'Per l'ennesima volta siamo stati danneggiati, nei nostri confronti è stato spesso utilizzato male - continua il tecnico a Premium Sport -. In questa partita c'era un rigore netto nel primo tempo su ...

Serie A - Cagliari-Lazio 2-2 : un capolavoro di Immobile salva Inzaghi nel recupero : CAGLIARI - Gol ed emozioni alla 'Sardegna Arena' dove il Cagliari spaventa una Lazio che più della stanchezza per un calendario praticamente senza sosta ha rischiato di pagare caro le ingenuità di ...

Lazio - Inzaghi : "De Vrij? Solo burocrazia. A Cagliari per ripartire" : Il periodo è difficile. La squadra non sta giocando male, ma i risultati non arrivano. Nelle ultime tre partite la Lazio è stata eliminata , ai rigori, dal Milan in Coppa Italia, ha perso con la Juve ...

Inzaghi - rotta su Cagliari : 'La Lazio è viva - dimostriamolo' : ROMA - Non c'è un attimo di tregua per la Lazio , che dopo il beffardo 2-2 di giovedì sera all' Olimpico contro la Dinamo Kiev nell'andata dei quarti di Europa League fa già rotta su Cagliari , ...

Lazio - Inzaghi : "De Vrij? Solo burocrazia - a Cagliari per ripartire" : Dopo il pari amaro con la Dinamo Kiev la Lazio si rituffa sul campionato. Domani c'è la trasferta di Cagliari: "Sarà un match importante, fondamentale per ripartire" spiega Simone Inzaghi in ...

PAGELLE/ Lazio Dinamo Kiev (2-2) : voti della partita. Inzaghi paga il periodo no (Europa League ottavi) : PAGELLE Lazio Dinamo Kiev 2-2: i voti della partita dello stadio Olimpico. I biancocelesti impattano in casa nell'andata degli ottavi di Europa League, non bastano Immobile e Felipe Anderson(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:42:00 GMT)

Europa League : Lazio-Dinamo Kiev 2-2 - per Inzaghi ora si fa dura : Gli ucraini rispondono colpo su colpo, Apre Tsygankov, sorpasso firmato Immoobile-Felipe Anderson, poi Moraes gela l'Olimpico

Lazio - Inzaghi : 'Adesso andiamo a vincere in Ucraina' : 'Dovremo vincere in Ucraina. Loro sono un'ottima squadra e bisognerà fare una partita giusta. Avremmo meritato di più ma in questo periodo non basta per vincere le partite. E' un momento in cui la ...

