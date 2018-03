L' Atletico Madrid non si arrende | 3-0 al Celta

Probabili formazioni Atletico Madrid – Celta Vigo - 28^ Giornata Liga 11-3-18 : L‘ Atletico Madrid tenta di riprendere la marcia in Liga dopo lo scivolone nello scontro diretto con il Barcellona, sconfitti da una punizione gioiello di Lionel Messi. Gli uomini di Simeone ospiteranno al Wanda Metropolitano domenica pomeriggio l’ostico Celta Vigo . I Colchoneros hanno trionfato in Europa League e hanno già chiuso la pratica Lokomitiv Mosca all’andata, con un 3 a 0 senza storia, facendo passare la gara di ...

Europa League : tris dell' Atletico Madrid - cade il Borussia : ROMA - L' Atletico Madrid , grande favorito per la vittoria del trofeo, liquida la Lokomotiv Mosca con un secco 3-0 al Wanda Metropolitano e ipoteca i quarti di finale. Sblocca Saul al 22' con un gran ...

Risultati Europa League delle 19 : vittorie esterne di Arsenal - Salisburgo e Lione. L' Atletico Madrid già qualificato

Da Losail al Camp Nou : Barcellona-Atletico Madrid - Marquez c'è : Il Barcellona chiama, Marc Marquez risponde: il Campione del mondo uscente della MotoGP non ha perso tempo e al termine dei tre giorni di test di Losail, in Qatar, è volato a Barcellona per seguire lo scontro al vertice contro l' Atletico Madrid . Il Campione ...