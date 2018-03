L’Altopiano delle Pizzorne nel 2016 fù visitato da un ufo? VIDEO

meteoweb.eu

: L'altopiano delle Pizzorne visitato da un Ufo? - acorrasco : L'altopiano delle Pizzorne visitato da un Ufo? -

(Di domenica 11 marzo 2018) “Dopo gli ultimi due casi analizzati e pubblicati dal team di A.R.I.A. associazione ricerca italiana aliena, un utente – si legge in un Comunicato Stampa – ha contattato l’associazione fondata dal presidente elogo Savonese Maggioni Angelo per uno scatto dele che solo ora ha avuto il coraggio di mostrare . Il testimone L. è un abitante della zona , racconta all’logo di essersi trovato in strada vicino all’altopianoalle 13 , 40 circa perchè stava andando al lavoro quando è stato attratto da un oggetto in cielo , il testimone dunque si è fermato ed ha eseguito due scatti consecutivi dove in uno compare l’oggetto . Fino ad oggi non aveva detto nulla perchè temeva di non essere creduto , ma dopo aver letto alcuni articoli che riportavano due avvistamenti di quella zona e trattati da A.R.I.A. decide di contattare ...