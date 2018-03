La vitamina D può aiutare a prevenire l’insufficienza cardiaca dopo un infarto

meteoweb.eu

(Di domenica 11 marzo 2018) Una nuova ricerca condotta dal Westmead Institute for Medical Research ha dimostrato come laD possaa proteggere il tessuto cardiaco eun, offrendo la possibilità di un supplemento a basso costo alle cure esistenti per la patologia. Il team di ricercatori ha scoperto che laD impedisce l’eccessiva cicatrizzazione e l’ispessimento del tessuto cardiaco in seguito ad un, il che potrebbea ridurre il rischio di insufficienza. I ricercatori hanno utilizzato modelli roditori per analizzare l’impatto della 1,25D – una forma diD che interagisce con gli ormoni – sulle cellule che formano il tessuto cicatrizialeun. Queste cellule sono chiamate unità di fibroblasti formanti colonie cardiache (cCFU-Fs). Il ricercatore principale dello studio, James Chong, ha dichiarato che si ...