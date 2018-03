La terapia ormonale della menopausa è collegata ad una migliore salute del cuore

La terapia ormonale nella menopausa aiuta a ridurre l’ipercifosi - secondo un nuovo studio : La Women’s Health Initiative ha scoperto che l’uso della terapia ormonale era associato ad una riduzione del rischio di fratture vertebrali. Un nuovo studio ora dimostra che gli stessi benefici possono proteggere le donne anche dal rischio di sviluppare l’ipercifosi , cioè un’eccessiva curvatura della colonna vertebrale che crea una postura fissata in avanti. I risultati dello studio sono pubblicati nella rivista Menopause di The North American ...

Usa - transgender riesce ad allattare al seno il figlio grazie a terapia ormonale. È il primo caso nella letteratura scientifica : Una transgender, in terapia femminilizzante da diversi anni, è riuscita ad allattare il figlio avuto dalla compagna grazie ad una specifica cura ormonale: si tratta del primo caso di questo tipo registrato nella letteratura scientifica. La paziente, di 30 anni, si è presentata al Center for transgender Medicine and Surgery del Mount Sinai Hospital di New York affermando che la compagna, all’epoca incinta, non aveva intenzione di allattare ...