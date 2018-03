La sinistra europea riparte da Napoli | ' Liberiamo l' Europa dall' austerity'

Le due Italie/ Così la crisi europea della sinistra spinge M5S : Questa elezione non somiglia a nessuna di quelle della storia della Repubblica. Mai era successo che le forze antisistema , o percepite come tali, ottenessero la maggioranza dei consensi, mai era ...

La crisi della sinistra europea - perso anche il bastione Italia : L'emorragia a sinistra ha messo in crisi anche i socialisti spagnoli, con il loro leader, Pedro S anche z, perso si nella lunga crisi politica spagnola. Il suo Psoe, dopo i deludenti risultati alle ...

Prof. Vasapollo : "Dal Pd - passando per LeU - arrivando a Negri. Azzeriamo questa sinistra serva dell'imperialismo dell'Unione Europea" : ... il suo principale tema di studio, e restiamo inizialmente alla politica italiana. Com'è possibile che Pepe Mujica, con una storia rivoluzionaria come la sua, sostenga apertamente in un video D'Alema ...