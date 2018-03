La ' scoperta dell' America' del promoter friulano

“Presto - venite a vedere”. Macabra scoperta in mezzo alla neve. L’uomo era andato a rilassarsi coi suoi amici quando - sotto le sue mani - ha sentito qualcosa di duro. Era un sacco e al suo interno c’era qualcosa di terrificante. Una storia dell’orrore (avvolta dal mistero). Aiuto (IMMAGINI MOLTO FORTI) : Di solito si va lì per pescare. Solo che l’ultima volta che qualcuno è arrivato sulle sponde di quel fiume, luogo calmo e tranquillo, di relax, è successa una cosa scioccante. È successo in Russia, nel villaggio Vladimirovka, a 30 chilometri dalla Cina. Nessuno, nell’ultimo periodo, aveva notato nulla di strano. Eppure qualcosa di orribile era successa… Sulle rive del fiume vicino a Khabarovsk, nella punta est della Russia, gli uomini con la ...

Operazione "Drago nero" della finanza - scoperta frode su carburanti : Teramo - La scoperta di una frode fiscale da 120 milioni di euro, il sequestro di beni per quasi 22 milioni di euro, sei ordinanze di custodia cautelare con arresti domiciliari e 25 indagati tra Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, Lombardia. Sono i numeri dell'Operazione "Drago nero" della Guardia di finanza di Ancona e Macerata, coordinata dal procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio, che ha permesso di ...

Cancro - scoperta la proteina responsabile dello sviluppo dei tumori : C’è un po’ d’Italia nella scoperta della proteina che favorisce la crescita dei tumori. Nel team di ricercatori che ha il merito della straordinaria scoperta c’è infatti un gruppo di ricercatori delle Università di Siena e di Brescia, che ha lavorato insieme ai colleghi dell’Università di Manchester. È stato fatto un passo decisivo nella conoscenza dei meccanismi che regolano l’azione dei macrofagi associati ai tumori nello sviluppo delle ...

Eccezionale scoperta nella Giornata Internazionale della Donna : identificati i resti della leggendaria pilota Amelia Earhart : 1/3 ...

Fifa 18 TOTW 25 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°25! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 16 EA Sports ha annunciato la 25° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. TOTW 25 Fifa 18: ecco la Squadra della Settimana annunciata oggi: Ecco il post con cui EA Sports ha annunciato l’arrivo del TOTW 25: Nella Squadra […] L'articolo Fifa 18 TOTW 25: alla scoperta della Squadra della Settimana n°25! proviene da I ...

Veneto : alla scoperta delle Ville Palladiane : Veneto: alla scoperta delle Ville Palladiane Dalla strepitosa Rotonda, imitata in tutto il mondo, alla maestosa Villa Caldogno. Continua a leggere L'articolo Veneto: alla scoperta delle Ville Palladiane proviene da NewsGo.

Formula 1 2018 - 'Tutto quello che ho' : alla scoperta della nuova sigla di Sky Sport dei Finley : Questi elementi rappresentano a pieno il mondo dei motori che amiamo alla follia, per questo motivo ci siamo messi alla prova scrivendo una canzone che raccontasse lo spettacolo della Formula 1. ...

Viaggi & Turismo : alla scoperta della bellezza (e delle bontà) del Lago d’Iseo : Nel cuore della Franciacorta, su una verde collina, sorge un piccolo borgo racchiuso in un grande parco di 50 ettari, che gode di una posizione impareggiabile sul Lago d’Iseo: è il Romantik Hotel Relais Mirabella di Clusane (BS). Una bellissima proprietà che la Famiglia Anessi ha voluto valorizzare e trasformare in un gioiello dell’ospitalità che, dal 2002, fa parte della cooperazione internazionale Romantik Hotels & Restaurants. ...

Un viaggio alla scoperta della ricchezza del patrimonio floristico calabrese nel libro "Etnobotanica in Calabria' : Memoria orale e scienza indagate e mixate con rigore e intelligenza da professionisti di solida formazione, ma soprattutto mossi da una strenua passione per il proprio habitat. Nel libro, frutto di ...

Astronomia : l’esistenza della materia oscura sarebbe provata dalla scoperta delle stelle più antiche dell’universo : Un team di astronomi guidati dal Prof. Judd Bowman dell’Arizona State University si è imbattuto inaspettatamente nella materia oscura, il componente più misterioso dello spazio cosmico, mentre tentava di individuare le stelle più antiche dell’universo attraverso segnali radio. Il segnale, registrato da un nuovo radiotelescopio chiamato EDGES, risale a 180 milioni di anni dopo il Big Bang. L’idea che questi segnali implichino la materia oscura si ...

Scavi Metro C - scoperta domus del comandante della caserma. Risale all'epoca di Traiano e Adriano : Gli Scavi per la fermata della Metro C "Amba Aradam" a Roma non smettono di stupire e continuano a regalare sorprese sulla Roma Imperiale. Dopo l'enorme caserma rinvenuta nel 2016, a 12 metri di profondità oggi nel cantiere gli archeologi hanno scoperto la domus del comandante, un ambiente ricco di mosaici figurati e pitture, Risalente, come tutto il complesso, all'epoca di Traiano e Adriano."Si tratta di una scoperta eccezionale che a ...

Runczech League - 7 gare 'Gold' alla scoperta della Repubblica Ceca : PRAGA - La Runczech Running League brilla come l'oro. Il circuito podistico ceco che riunisce tutte le gare più belle e partecipate della Repubblica dell'Est europeo archivia il 2017 con sette Gold ...

Con Tipicità in the city alla scoperta dell'erbario di Fermo : Fermo, Piazza del Popolo Ai nastri di partenza anche Tipicità in the city nel centro storico di Fermo, dal 2 al 4 marzo, con concerti, mostre, spettacoli. In programma anche un'iniziativa collaterale che coinvolge la Biblioteca Ragazzi di Fermo: venerdì 2 marzo infatti dalle ore 16.30 alle ore 18.30 alla Biblioteca Ragazzi in Piazza del ...

Palermo : un viaggio alla scoperta della Sicilia…su due ruote : Cogliendo le diverse anime della Sicilia, le ha esportate in tutto il mondo tramite programmi radio-televisivi, libri e conferenze. Tutti i suoi personaggi li ha sempre idealmente raccolti nei ...