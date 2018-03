La prigionia seducente di una «coperta gravity»

vanityfair

(Di domenica 11 marzo 2018) Illustrazione di Pepa Prieto Puy Una notte dello scorso ottobre, stavo mettendo in atto quella che mi piace chiamare l’anti-cura-di-me – me ne stavo sdraiata sotto le coperte, a fare scorrere compulsivamente il display del cellulare nella vaga speranza che qualcuno saltasse fuori dallo schermo e mi desse una botta in testa – quando mi sono imbattuta nella pagina Kickstarter della, finanziata con una campagna lanciata l’aprile precedente.era il frutto dell’ingegno di un gruppetto di tizi intorno ai vent’anni che cercavano di creare coperte ponderate felpate ed eleganti in tre pesi differenti: quindici, venti o venticinque libbre. «Il settanta per cento degli americani hanno problemi ad addormentarti almeno una volta a settimana», diceva il fondatore dell’azienda, John Fiorentino, nel video promozionale. «Quaranta milioni ...