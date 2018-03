La minoranza Pd | Renzi non ha i numeri Sala | «Io leader? Fino al 2021 a Milano»

Anche la minoranza Pd dice no ai 5 Stelle. Orlando : 'Renzi si deve dimettere - lo prevede lo statuto' : L'area politica che mi ha sostenuto al Congresso ha escluso la possibilità di un governo con i 5 Stelle, così come con il centrodestra, quindi si aggiunge un ulteriore 20% del Pd. In modo chiaro per ...

La minoranza Pd vuole le dimissioni di Matteo Renzi e la gestione unitaria del partito fino al Congresso : dimissioni di Matteo Renzi da segretario e gestione unitaria del partito fino al Congresso. Sarebbe questo l'orientamento della minoranza del Pd all'indomani della Caporetto alle elezioni.La minoranza, guidata da Andrea Orlando, ha fatto il punto in attesa della conferenza stampa convocata dal segretario dem alle 17. L'incontro con i giornalisti, tuttavia, potrebbe slittare. Renzi, secondo quanto viene riferito, è chiuso nel suo ufficio ...

Pd - per Renzi è notte fonda : la minoranza interna vuole la sua testa : Non ci sono ancora i dati definitivi ma in casa Pd c'è già aria di resa dei conti. Dalle proiezioni che si susseguono senza sosta emerge che i democratici potrebbero precipitare ben sotto il 20% su scala nazionale.Al largo del Nazareno si tenta di arginare il panico, ricordando che "le proiezioni dei vari istituti sono molto diverse l'una dall'altra". In attesa che parli il segretario Matteo Renzi, sia il padre ...

Orlando : minoranza Pd rispettata? Renzi non offenda l'intelligenza altrui : Ancora scioccato per il modo in cui il suo partito ha chiuso la partita delle liste dei candidati, il ministro della Giustizia Andrea Orlando, leader della Minoranza Pd, esce allo scoperto. Lo fa con una premessa che tiene molto a evidenziare: "Ho detto basta con le polemiche, ora è giusto impegnarsi in campagna elettorale". Poi però esce allo scoperto, dimostrando che il clima al Nazareno è incandescente: "Faccio un ...

Liste e minoranza - Renzi sulle barricate : "Non ho candidato solo i fedelissimi" : Il segretario Pd intervistato a Domenica Live frena anche sui dazi. E poi su stesso dice: "Ho un brutto carattere ma sono leale" . Ma sulle Liste è ancora scontro con la minoranza e non solo. Enrico Letta: "Sono attonito"

Renzi purga tutta la minoranza Video : Renzi recita la parte politica dell'uomo solo al comando. Sulle candidature alle elezioni del 2018 per le minoranze interne rimangono da spartire soltanto le briciole. Nella notte del PD, come è stata definita da molti commentatori, si consuma un triste teatrino che vede l'ex Premier avvitarsi su se stesso. La degenerazione personalistica denota una difficolta' di interlocuzione perfino con le anime più vicine. Tutti, insomma, al di fuori del ...

Pd - Renzi presenta le liste : "E' la squadra migliore" - ma con la minoranza è rottura : "Quando vai a chiudere un elenco conmeno spazi di prima c'e' amarezza e dispiacere. Ma è fisiologicoe umano il ricambio delle persone. Vedremo cosa fare in caso dirinunce", ha detto il segretario del Pd presentando le liste. Ci sono stati veti e mortificazioni che potevano essere evitate" replicano gli orlandiani

